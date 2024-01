DIRETTA/ Torres Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 21 gennaio 2024)

DIRETTA TORRES OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci al derby Torres Olbia: padroni di casa protagonisti di un eccellente inizio di stagione ma nell’ultima sfida disputata la Torres ha perso un’occasione importante, perdendo in rimonta in casa del Rimini e scivolando a -3 dal Cesena capolista, mancando così l’occasione dell’aggancio ai romagnoli. 33 gol fatti e 18 subiti finora per i rossoblu che hanno comunque la quarta difesa del girone B.

L’Olbia in questo derby sardo arriva in uno stato di crisi profonda, ben 5 sconfitte consecutive e dieci partite di campionato senza vittoria, senza trovare il gol addirittura da sette partite consecutive. Con 12 gol segnati finora l’Olbia ha il secondo peggior attacco del girone B, meglio solamente della Fermana ultima in classifica, lontana 3 lunghezze. La Torres ha già battuto due volte l’Olbia in questa stagione, 0-3 in trasferta nel match d’andata e 1-0 in casa in Coppa Italia il 4 ottobre scorso. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TORRES OLBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Torres Olbia sarà visibile per tutti gli abbonati Sky, che si potranno sintonizzare sui canali sportivi dell’emittente satellitare che vanno dal 201 in poi. In alternativa con l’acquisto di un pacchetto calcio sulla piattaforma di NowTv sarà possibile vedere questa partita e tutta la Serie C fino a fine stagione.

TORRES OLBIA: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Il fischio d’inizio del derby sardo in questa diretta di Torres Olbia è imminente, fissato per oggi 21 gennaio 2024 alle ore 16.00. Entrambe le squadre si troveranno a fronteggiarsi in un match fondamentale per le rispettive ambizioni in Serie C, Girone B. Il Torres, pur provenendo da una sconfitta nell’ultimo turno, conserva la sua posizione di rilievo in classifica, occupando attualmente il secondo posto. D’altra parte, l’Olbia, pur navigando nelle acque più basse della graduatoria e reduci da due sconfitte consecutive, cercherà di sfruttare l’occasione del derby per invertire la rotta e conquistare punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Il confronto si preannuncia avvincente, con il Torres determinato a riscattare il passo falso precedente e consolidare la sua posizione di vertice, mentre l’Olbia punterà a dimostrare la propria resilienza e a regalare ai propri tifosi una vittoria importante. Il derby sarà sicuramente caratterizzato da un’intensa rivalità e da una grande voglia di emergere da entrambe le squadre. L’ambiente e l’entusiasmo dei tifosi saranno fattori determinanti in questa sfida che va oltre i tre punti in palio. Si prospetta uno scontro appassionante tra due formazioni desiderose di affermarsi e di regalare emozioni ai propri sostenitori in un contesto particolarmente sentito come il derby della Sardegna.

TORRES OLBIA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Torres Olbia promette spettacolo con le probabili formazioni che delineano le strategie delle due squadre. Il Torres, schierato con un 3-4-1-2, sembra orientato a sfruttare la creatività di Rucco nel ruolo di trequartista. L’abilità di Zecca sulla fascia destra potrebbe fornire una preziosa fonte di assist, mentre Scotto agirà come punta, pronto a mettere a segno gol importanti. Dall’altra parte, l’Olbia conferma il suo modulo 4-3-1-2, evidenziando un atteggiamento offensivo. Ragatzu, nel ruolo di trequartista, potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa avversaria, mentre il terzino Arboleda sulla destra è atteso per contribuire all’azione offensiva con i suoi cross precisi. Nanni, posizionato in avanti, sarà il terminale dell’attacco, pronto a capitalizzare le opportunità create.

Entrambe le squadre sembrano orientate a cercare il predominio nel cuore del campo e a sfruttare le ali per creare pericolose incursioni. Il derby non sarà solo una battaglia tattica, ma anche un test di carattere e determinazione, elementi essenziali in uno scontro regionale di tale importanza. I tifosi potranno sicuramente attendersi un confronto emozionante e combattuto, con entrambe le squadre determinate a portare a casa la vittoria nel derby sardo.

OLBIA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Torres Olbia sul sito della Goldbet: il segno 1 che decreterebbe la vittoria del Torres viene dato a 1,45. Mentre il pareggio invece è quotato a 3,90. La vittoria dell’Olbia sembra molo improbabile e viene data a 6,70.











