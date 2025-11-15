Diretta Torres Perugia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Vanni Sanna per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA TORRES PERUGIA, PENULTIMA CONTRO TERZULTIMA!

Si parte sabato 15 novembre 2025 alle ore 17:30 con la diretta Torres Perugia. Presso l’impianto Vanni Sanna di Sassari c’è grande attesa per un match del girone B di Serie C 2025/2026 che aveva un sapore ben diverso nella scorsa stagione soprattutto per quanto riguarda i sardi, che stanno vivendo una crisi abbastanza inattesa.

Diretta Rimini Ascoli/ Streaming video tv: romagnoli sempre ultimi (Serie C, oggi 15 novembre 2025)

I padroni di casa sono diciannovesimi e quindi penultimi in classifica con soli sette punti conquistato dall’avvio ufficiale dell’annata calcistica. I rossoblu arrivano dall’ennesima netta sconfitta rimediata per 3 a 0 in trasferta contro il ben più quotato Ravenna, capolista anche prima di questa quattordicesima giornata del torneo.

Diretta Cittadella Arzignano/ Streaming video e tv: un derby veneto al Tombolato! (Serie C, 15 novembre 2025)

In caso di vittoria però la Torres potrebbe scavalcare in graduatoria i diretti rivali di turno del Perugia, che sono invece terzultimi in diciottesima posizione con i loro otto punti. I Grifoni, che avevano chiuso il 2024/2025 al dodicesimo posto mentre gli uomini di mister Alfonso Greco erano arrivati terzi, arrivano da due pareggi.

Proprio per merito del 2 a 2 con il Pontedera e dello 0 a 0 con l’Arezzo gli umbri hanno migliorato seppur leggermente la loro situazione e sognano si sorpassa magari in un colpo solo sia il Livorno che il Bra, entrambe a dieci punti.

DIRETTA/ Pineto Carpi (risultato finale 1-0): Cortesi sbaglia un rigore! (Serie C, 15 novembre 2025)

DIRETTA TORRES PERUGIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ su Sky Go che si potrà vedere la diretta Torres Perugia. Non c’è dunque bisogno di andare allo stadio comprando un biglietto per seguire la partita che verrà infatti trasmessa da Sky sulla sua applicazione ufficiale, proprio come farà anche Now Tv.

DIRETTA TORRES PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torres Perugia: mister Pazienza potrebbe scegliere di impiegare dall’inizio Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Idda e Mercadante, Giorico, Sala e Mastinu, Carboni, Diakite e Musso con un modulo 4-3-1-2 che verrà utilizzato pure dagli ospiti. Il tecnico Tedesco punterà quindi su Gemello, Calapai, Angella, Riccardi e Tozzuolo, Bartolomei, Tumbarello e Megelaitis, Manzari, Kanoute e Montevago.

DIRETTA TORRES PERUGIA, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano credere nella vittoria degli ospiti se teniamo conto delle quote fornite per l’esito finale della diretta Torres Perugia. Prendendo ad esempio in considerazione i numeri proposti da Snai possiamo sottolineare che il successo dei rossoblu è quotato a 2.25 mentre quello dei biancorossi a 3.10. L’x che equivale al pareggio è infine pagato a 2.90.