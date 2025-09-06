Diretta Torres Pianese streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 6 settembre 2025

DIRETTA TORRES PIANESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Torres Pianese? Cerchiamo di capire come si evolverà questo match attraverso i dati raccolti nella passata stagione nelle prime due uscite di campionato delle compagini. La Torres emerge per vivacità offensiva: abile a segnare 1,5 gol ogni incontro mentre concesse appena 0,85. Con una media di 12 tiri (5 nello specchio) e 6 calci d’angolo, i sardi si mostrano squadra concreta e aggressiva.

La Pianese risponde con un profilo speculare: 1,4 reti segnate e 1,1 subite, 11 tiri con 4 nello specchio e 5 angoli a gara, dimostrando buona organizzazione ma qualche vulnerabilità difensiva. Sul piano atletico raccontano uno sforzo simile in km percorsi – circa 108 – che testimonia un incontro destinato a giocarsi su intensità e resistenza. Una sfida equilibrata e aperta, con due squadre simili per profilo tattico e ritmo. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Torres Pianese, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES PIANESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come tutte le partite di Serie C del nuovo campionato, ricordiamo che la diretta Torres Pianese in tv sarà sui canali di Sky Sport, oppure in diretta streaming video con Sky Go e Now Tv, ma sempre riservata agli abbonati.

CON UN OBIETTIVO COMUNE

C’è in comune la volontà di migliorare l’inizio di campionato nel girone B di Serie C: la diretta Torres Pianese ci farà compagnia dalle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 6 settembre 2025, per la terza giornata, naturalmente dallo stadio Vanni Sanna di Sassari, casa della formazione sarda, reduce dal terzo posto dell’anno scorso.

La Torres è stata quindi ottima protagonista dello scorso campionato e mira a recitare di nuovo un ruolo di primissimo piano: la partenza era stata buona con la vittoria casalinga contro il Pontedera, ma poi è arrivata la sconfitta in casa del Campobasso e allora oggi i sardi devono tornare a vincere per consolidarsi nel gruppo di testa.

L’occasione sulla carta è propizia, perché l’inizio di campionato non è stato invece fantastico per i toscani della Pianese, l’anno scorso eccellenti ottavi da neo-promossi ma nelle prime battute del nuovo torneo più in difficoltà, con un buon pareggio ad Ascoli seguito dalla sconfitta casalinga contro il Carpi.

Insomma, sulla carta potrebbero essere favoriti i sardi, però alla terza giornata di una nuova stagione le indicazioni sono giustamente ancora abbastanza relative. Meglio allora apprestarci a vivere tutte le emozioni della diretta Torres Pianese, sperando che sia un pomeriggio di bel calcio…

PROBABILI FORMAZIONI TORRES PIANESE

Michele Pazienza cambierà qualcosa nelle probabili formazioni per la diretta Torres Pianese? Come punto di riferimento va comunque preso il modulo 3-5-2 della scorsa giornata, con Fabriani, Antonelli e Mercadante nella difesa a tre a protezione della porta di Zaccagno; Brentan affiancato dalle mezzali Carboni e Giorico e dai due esterni Zecca e Nunziatini nel centrocampo a cinque, infine le due punte Bonin e Musso nell’attacco della Torres.

Per mister Alessandro Birindelli potrebbero pure essere necessari degli accorgimenti rispetto al modulo 3-5-2 della precedente uscita della Pianese, con il portiere Bertini che era stato protetto da Masetti, Amey e Chesti; Sussi a destra e Coccia a sinistra come esterni del folto centrocampo con Simeoni, Tirelli e Bertini nel cuore della mediana, infine il tandem d’attacco toscano con Proietto e Fabrizi.

TORRES PIANESE, LE QUOTE DEL MATCH

Secondo Snai i padroni di casa sono gli indiscussi favoriti della vigilia per quanto riguarda l’esito finale della diretta Torres Pianese. I sardi dovrebbero avere vita facile ed infatti il loro successo viene dato ad appena 1,45 mentre i toscani sembrano avere ben poche chances di trionfare con il segno 2 quotato a 6.75. Infine, l’x rappresenta un’opzione più abbordabile essendo pagata a 3.70.