Diretta Torres Pontedera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA TORRES PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo della storia per la diretta di Torres Pontedera, un’occasione per scoprire una delle rivalità che dura da più anni all’interno del calcio nostrano risalendo a quasi un secolo fa. La prima volta che le due squadre si affrontarono fu l’8 gennaio 1933, in Toscana, durante un campionato di Prima Divisione – l’equivalente dell’attuale Serie C. Quella sfida terminò senza reti, ma nel match di ritorno i sardi si imposero per 2-0. Nei due anni successivi le squadre tornarono a incrociarsi, con un bilancio equilibrato: una vittoria per il Pontedera e due pareggi.

L’ultimo incontro di quel ciclo, nel 1934, non ebbe luogo: la Torres si ritirò dal torneo alla tredicesima giornata. Fu necessario attendere quasi vent’anni per rivedere le due formazioni una contro l’altra, precisamente nella stagione 1952/1953 nel Girone F della IV Serie, antesignana dell’attuale Serie D. In quel caso furono i granata ad avere la meglio, con una vittoria netta per 3-0 e un pareggio. Trascorsero altre quattordici stagioni prima di un nuovo capitolo della rivalità, scritto nella Serie C 1967/68, dove la Torres ottenne una vittoria casalinga e un pari a Pontedera. Una storia fatta di cicli e ritorni, in cui le due squadre si sono spesso incrociate in momenti cruciali dei rispettivi percorsi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non potesse andare allo stadio potrà seguire la diretta Torres Pontedera in ogni suo istante tramite Sky. La piattaforma trasmetterà la partita in streaming sulla sua applicazione Sky Go. In televisione invece il canale scelto per trasmettere questo evento sportivo sarà quello di Sky Sport 251.

IN CAMPO DOPO LA COPPA ITALIA

Si scende in campo sabato 24 agosto 2025 alle ore 17:30 per la diretta Torres Pontedera. Allo Stado Vanni Sanni si apre dunque la giornata per quello che è il primo turno della Serie C 2025/2026 dopo che entrambe le compagini impegnate in campo oggi hanno già affrontato un impegno ufficiale disputato qualche giorno fa nella Coppa Italia di categoria.

In quel di Sassari i padroni di casa tenteranno di ripetere la buona prestazione offerta quindi contro il Livorno essendo appunto riusciti ad eliminare i toscani fra le mura amiche. Gli ospiti vanno invece in cerca di riscatto avendo invece perso contro il Perugia dopo i calci di rigore, venendo eliminati dalla competizioni ai trentaduesimi di finale.

I sardi proveranno a vivere una nuova stagione inseguendo le posizioni più alte nella classifica del girone B, avendo chiuso al terzo posto nella scorsa annata. Se riusciranno a ripetersi, allora potranno magari sperare di combinare qualcosa in più in ottica promozione in Serie B.

L’obiettivo dell’Unione Sportiva Città di Pontedera è a sua volta quello di migliorarsi il più possibile avendo terminato in decima posizione nel 2024/2025. I granata cercheranno quantomeno di agganciare la zona playoff e faranno di tutto per tenersi invece a debita distanza dalla parte più calda della graduatoria, ovvero la zona retrocessione.

DIRETTA TORRES PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ripensando ai recenti impegni affrontati nella Coppa Italia Serie C diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Torres Pontedera. I padroni di casa allenati da Pazienza potrebbero ripresentarsi usando il modulo 3-4-3 con Zaccagno, Antonelli, Brentan e Mercadante, Zecca, Giorico, Nunziatini e Fabriani, Lunghi, Bonin e Musso. Un discorso simile vale pure per la compagine guidata da mister Menichini dalla quale ci si aspetta infatti un 4-2-3-1 con Vannucchi, Perretta, Pretato, Vona e Migliardi, Ladinetti e Pietra in mediana, Bassanini, Scaccabarozzi e Polizzi a supporto della punta Nabian.

DIRETTA TORRES PONTEDERA, LE QUOTE

Le quote relative all’esito finale della diretta Torres Pontedera sono senza dubbio favorevoli alla formazione di casa. I rossoblu infatti, secondo quanto proposto da Zonagioco.it ad esempio, sono dati vincenti ad appena 1.70 dall’agenzia di scommesse che crede invece possa essere molto complicato per gli ospiti ottenere i tre punti in palio, considerando che il segno 2 è pagato addirittura a 4.75. Un soluzione intermedia è infine rappresentata dal pareggio con l’x che viene appunto quotato a 3.10.