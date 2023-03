Diretta/ Torres Pontedera streaming video tv: derby da riscattare (Serie C)

DIRETTA TORRES PONTEDERA: IN EQUILIBRIO!

Torres Pontedera, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Sardi chiamati a riscattare la sconfitta nel derby, il 3-1 subito in casa dell’Olbia che ha costretto la Torres a fermarsi dopo 3 risultati utili consecutivi, con i rossoblu che mantengono 3 lunghezze di vantaggio rispetto alla zona play out nella classifica del girone B.

Il Pontedera è invece da uno scivolone interno contro il San Donato, 2-4 il risultato con i granata alla seconda sconfitta consecutiva e al terzo ko nelle ultime 4 partite disputate, con la qualificazione ai play off a rischio. All’andata Pontedera vincente di misura in casa nel confronto con la Torres, 1-0 il punteggio finale con rete decisiva messa a segno da Nicastro in pieno recupero.

TORRES PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Torres Pontedera sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Torres Pontedera sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Torres Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Salvato; Fabriani, Dametto, Antonelli, Girgi; Masala, Urso, Lora, Gianola; Saporiti; Diakite. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Siano; Shiba, Espeche, Martinelli; Peli, Izzillo, Ladinetti, Perretta; Catanese; Ianesi, Nicastro.

TORRES PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

