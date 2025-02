DIRETTA TORRES PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Parliamo adesso di numeri e statistiche per la diretta di Torres Pontedera, due squadre davvero interessanti da analizzare sotto questo punto di vista poiché giocano un calcio diametralmente opposto anche se molto moderno, questo dovrebbe garantire spettacolo, ma il nosttor obiettivo è anche capire chi tra le due compagini potrebbe avere o meno il favore dei numeri in questa partita. Iniziamo dai sardi, squadra che fa del possesso palla il suo marchio di fabbrica con il 51% di possesso palla in media, il valore più alto del campionato fino a questo momento.

Il Pontedera invece spinge sulla fase atletica poiché corre in emdia 8 km a aprtita, il che renderà molto difficile alla Torres cercare di impostare il gioco, quindi pensiamo che possano essere i toscani ad avere la meglio in questa sfida, ma sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Torres Pontedera, il fischio di inizio sta ormai per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdercelo! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Torres Pontedera in streaming video, dove vedere la partita

Per guardare la diretta Torres Pontedera delle ore 15.00 basterà sintonizzarvi su Sky Sport o accedere allo streaming video di SkyGo o NowTv.

Torres Pontedera, alla ricerca del secondo posto

La diretta Torres Pontedera confronta due squadre che hanno vissuto fino a qui stagioni differenti, i padroni di casa stanno facendo un percorso ottimo e netto dominando il campionato insieme alle altre squadre migliori della competizione, sono terzi in classifica con 53 punti, ma potrebbero arrivare facilmente al secondo posto avvicinandosi di molto alla testa della classifica.

Gli ospiti invece hanno avuto qualche alto e basso e ora occupano l’undicesimo posto con 33 punti ad una sola distanza dal decimo posto che vorrebbe dire poter partecipare ai playoff promozione a fine stagione, si presentano però alla gara dopo una sconfitta 0-2 contro il Carpi, mentre il Torres ha vinto 0-1 con l’Arezzo nell’ultima partita stagionale

Diretta Torres Pontedera, probabili formazioni

Per la diretta Torres Pontedera dello Stadio Vanni Sanna i padroni di casa di mister Alfonso Greco dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-2-1 con Zaccagno in porta, Idda, Antonelli e Mercadante i tre difensori centrali, Zecca e Guiebre sulle fasce con Giorico e Brentan a completare il centrocampo, Zamparo unica punta supportato da Djamanca e Fischnaller trequartisti.

Gli ospiti invece potrebbero seguire il 4-2-3-1 di mister Leonardo Menichini con Calvani tra i pali, Perretta e Cerretti gli esterni bassi con Pretato e Moretti a completare il reparto, Ladinetti e Guidi in mediana, trequarti composta da Vitali e Sala sulle fasce e Scaccabarozzi in posizione centrale alle spalle di Italeng unica punta.

Torres Pontedera, quote e pronostico

La diretta Torres Pontedera si appresta ad essere una gara equilibrata, divertente e con numerose occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, i padroni di casa rimangono leggermente favoriti per via della loro migliore posizione in classifica e il loro stato di forma ottimo tenuto lungo tutta la stagione e che non gli porta una sconfitta da dieci partite, gli ospiti però hanno bisogno di punti e potrebbero accontentarsi anche di un pareggio che arriverebbe dopo una sconfitta successiva a tre vittorie consecutive.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Sisal vediamo che la vittoria del Torres è quotata 1.55, la quota del pareggio invece è di 3.50 mentre la quota della vittoria del Pontedera è data a 5.50