DIRETTA/ Torres Recanatese video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA TORRES RECANATESE: TESTA A TESTA

C’è un solo precedente nella storia della diretta di Torres Recanatese che si è disputato nel match d’andata di questo campionato di Serie C. Si tratta dunque di una gara assolutamente inedita con le due compagini che si trovano per la prima volta l’una di fronte l’altra oggi allo Stadio Vanni Sanna. Torniamo però un attimo alla partita d’andata disputata il 24 settembre scorso. In quel caso a imporsi fu la squadra ospite con un rotondo 0-2 che non lasciò spazio a sorprese. La partita fu decisa nel primo tempo grazie ai gol di Ruocco e Masala che diedero un contributo determinante.

Diretta/ Recanatese San Donato (risultato finale 1-1): un punto a testa!

Al match arrivano sicuramente meglio gli ospiti reduci da un filotto di tre risultati utili consecutivi in cui sono arrivati due pareggi e una vittoria. Dall’altra parte abbiamo una Torres che ha vinto la penultima gara contro San Donato, ma nelle ultime quattro ne ha perse anche tre. Sarà interessante vedere cosa ci dirà il campo oggi. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Imolese Torres (risultato finale 0-1): quinto KO di fila per i santernini

TORRES RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Torres Cesena (risultato finale 0-1): la decide Adamo!

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torres Recanatese, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Sardi in crescita dopo il colpaccio in casa dell’Imolese, uno 0-1 che ha regalato la seconda vittoria nelle ultime 3 partite per i rossoblu che sono risaliti a +5 sulla zona play out, ritrovando il passo giusto dopo il cambio in panchina tra Greco e Sottili.

La Recanatese al momento insegue a 3 lunghezze di distanza dai sardi, 2 punti sopra la zona play out e reduce da 4 risultati utili consecutivi, l’ultimo ottenuto con un 1-1 interno con il San Donato, con i marchigiani che stanno trovando una continuità che era mancata nel girone d’andata. All’andata la Torres ha vinto in trasferta questo scontro tra neopromosse, 0-2 in casa della Recanatese, primo scontro in assoluto tra i professionisti tra le due compagini.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Torres Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Salvato, Antonelli, Bonavolonta, Dametto, Diakite, Girgi, Lisai, Liviero, Lombardo, Lora, Scappini. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fallani, Longobardi, Ferrante, Marafini, Ferretti, Guadagni, Morrone, Raparo, Giampaoo, Carpani, Sbaffo.

TORRES RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA