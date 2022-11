DIRETTA/ Torres Reggiana video streaming tv: si gioca oggi per la terza volta

DIRETTA TORRES REGGIANA: I TESTA A TESTA

Sono solo due i precedenti che ci racconta la diretta di Torres Reggiana in questo suo preparatita considerando anche i match disputati a campi invertiti a Reggio Emilia. Si tratta della stagione 2003/04 quando le due squadre si affrontarono in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. In entrambi i casi a vincere fu casualmente la squadra di casa e sempre col risultato di 1-0. L’andata si disputò il 7 settembre del 2003 e vide la Reggiana vincere appunto con un gol di scarto.

Il ritorno invece portò in campo le due squadre il 18 gennaio del 2004, un match terminato come detto 1-0 e che vedeva dunque vincere la Torres. Il campionato è ancora lungo, ma la gara di oggi sarà molto importante per entrambe le compagini. Sicuramente favorita ci arriva la squadra ospite che è quarta in campionato con 24 punti mentre i padroni di casa sono sotto di otto posizioni e altrettanti punti. Staremo a vedere cosa ci racconterà la partita di oggi. (Matteo Fantozzi)

TORRES REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Torres Reggiana sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TORRES REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Torres Reggiana, in diretta domenica 20 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Granata a caccia della vetta del girone B, ancora distante una sola lunghezza anche se la Reggiana ha sprecato due buone occasioni per issarsi da sola al primo posto nelle ultime partite, prima pareggiando in casa dell’Entella e poi mettendo in fila un’altra “X” in casa contro il Pontedera.

Dall’altra parte la Torres dopo la vittoria interna contro il Montevarchi ha pareggiato sul campo del Rimini, confermando la buona solidità già messa in mostra in questa prima parte della stagione. Sardi sempre a ridosso della zona play off e a +4 sul quintultimo posto e la zona play out. La Reggiana torna a giocare a Sassari dall’ultimo precedente di campionato datato 18 gennaio 2004, fu la Torres a spuntarla in quell’occasione vincendo col punteggio di misura di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Torres Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Garau, Dametto, Ferrante, ANtonelli; Girgi, Lora, Gianola, Liviero; Ruocco, Diakite, Campagna. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Voltolini, Cauz, Cremonesi, Laezza, Guglielmotti, Kabashi, Nardi, Nicoletti, Rosafio, Montalto, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

