DIRETTA TORRES RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Davvero uno dei match più interessanti del panorama di calcio di questa settimana la diretta di Torres Rimini, due squadre che sicuramente daranno spettacolo visto che giocano un calcio molto simile. Quindi sarà davvero interessante capire chi tra le due compagini avrà il favore dei numeri in questa sfida. Partiamo dai sardi, squadra che punta molto sul possesso palla come indica la media del 50% da inizio stagione, anche se oggi affronteranno il Rimini che sotto questo punto di vista è la migliore della Serie C con il 52% di possesso palla e 400 passaggi riusciti in media ogni settimana.

Video Pianese Torres (2-1)/ Gol e highlights: Da Pozzo abbatte i rossoblu! (Serie C, 16 marzo 2025)

Contro squadre che nascondo il pallone la Torres va in difficoltà subendo in media 1,1 gol ogni novanta minuti, se a questo combiniamo il fatto dei 2,1 gol segnato nelle ultime tre partite dal Rimini, diventa facile capire chi sarà la protagonista questa sera. Ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Torres Rimini, il fischio di inizio è ormai vicino e con esso anche il nostro primo aggiornamento sul commento live della partita. Non cambiate pagina se volete seguire il match in nostra compagnia ma anzi premete il tasto refresh! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pianese Torres (risultato finale 2-1): raddoppio con Da Pozzo! (Serie C, 16 marzo 2025)

DIRETTA TORRES RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un’azione della diretta Torres Rimini, come? Abbonandoti a Sky, la piattaforma che trasmetterà in esclusiva questa partita di Serie C. Potrai vedere l’evento ovunque ti trovi in modalità streaming utilizzando l’applicazione Sky Go.

REDUCI DA DUE SCONFITTE

La diretta Torres Rimini è in programma sabato 22 marzo 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Vanni Sanna di Sassari sia i rossoblu che i biancorossi tenteranno di tornare alla vittoria dopo aver perso perso entrambe nell’ultimo turno di campionato. Nello specificio, i padroni di casa sono stati sconfitti anche dalla Pianese dopo aver rimediato un KO nel turno precedente pure contro il Perugia, perdendo così posizioni nella classifica del girone B. Adesso i sardi sono quarti con i loro cinquantasette punti, essendo stati scavalcati dal Pescara.

DIRETTA/ Rimini Gubbio (risultato finale 0-1): la decide Iaccarino (Serie C, 15 marzo 2025)

I romagnoli hanno invece rimediato una sconfitta di misura tra le mura amiche contro il Gubbio. Il nono posto potrebbe essere messo in discussione dalle inseguitrici Gubbio e Carpi, distanti due e tre lunghezze. I quarantatre punti sin qui ottenuti, condizionati dai due di penalizzazione inflitti dalla Federazione, potrebbero dunque non essere sufficienti per esser certi di accedere ai playoff e proseguire la strada verso la promozione in Serie B anche al termine della stagione regolare.

TORRES RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentando di individuare quelle che sono le probabili formazioni della diretta Torres Rimini possiamo provare ad ipotizzare l’impiego del 3-4-2-1 con Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre, Mastinu, Scotto e Fischnaller da parte di mister Greco per i padroni di casa. La scelta del tecnico Buscè sul come schierare la squadra ospite dovrebbe invece ricadere sul modulo 3-5-2 con Vitali, Bellodi, De Vitis, Lepri, Megelaitis, Lombardi, Langella, Fiorini, Longobardi, Parigi e Leonardi.

DIRETTA TORRES RIMINI, LE QUOTE

Le quote concernenti l’esito finale della diretta Torres Rimini sono praticamente identiche per due agenzie come Sisal e Snai, che differiscono solo su quanto pagare il segno x. Se la sfida dovesse concludersi con un pareggio, pagherebbero infatti rispettivamente 3.40 e 3.35. Entrambe però sembrano essere d’accordo sull’indicare i padroni di casa come favoriti per il successo, con l’1 a 1.80, mentre gli ospiti dovranno darsi da fare per raggiungere i tre punti, con il 2 fissato invece a 4.00.