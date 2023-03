Diretta/ Torres Rimini streaming video tv: i sardi non possono fallire (Serie C)

DIRETTA TORRES RIMINI: SARDI IN DIFFICOLTÀ

Torres Rimini, in diretta alle ore 21.00 di martedì 14 marzo 2023 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, è una gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Obiettivi diversi ma punti che servono ad entrambe: i sardi, reduci da un periodo nero culminato con la sconfitta sul campo del fanalino di coda Montevarchi, devono ritirarsi su per non essere risucchiati in zona play-out.

Il Rimini, invece, decimo in classifica e in piena zona play-off, si presenta al match dopo il pareggio in rimonta contro il Pontedera ma deve fare punti per evitare il rientro della Fermana.

TORRES RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Torres Rimini sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TORRES RIMINI: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Torres Rimini. Partiamo dai padroni di casa: restano in infermeria Sanat, Lombardo e Diakite mentre Heinz, Campagna, Omoregbe e Lisai sono febbricitanti e non sono al meglio. Tre raggi di sole dalla fine delle squalifiche: rientrano i centrocampisti Urso e Masala più l’esterno Liviero. In casa Rimini mister Gaburro dovrà ancora fare a meno di Gigli e Panelli in difesa e di Rossetti, Gabbianelli, Accursi e Piscitella in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Torres Rimini. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.60, il pareggio è dato a 2.75 mentre la vittoria ospite paga 2.90 volte la posta. Ci si aspettano poche reti visto che l’Under 2.5 vale solo 1.40, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.65 volte la posta.

