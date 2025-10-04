Diretta Torres Sambenedettese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Sassari per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA TORRES SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Torres Sambenedettese? Cerchiamo di capire tramite i dati cosa andremo a vedere in questa sfida, il nostro obiettivo come di consueto e capire i trend delle due squadre per decretare la favorita da un punto di vista scientifico. La Torres parte da numeri interessanti: possesso medio al 52%, precisione passaggi all’81%, con un xG di 1.20 e 12 conclusioni a gara. In difesa però concede 10 tiri di media e paga qualche cartellino di troppo (3 gialli a partita).

La Sambenedettese costruisce con meno possesso (49%) ma sa essere concreta: xG di 1.30 con 13 tiri a gara (5 nello specchio) e percentuale realizzativa più alta (16%). Difensivamente è meno stabile, con 11 conclusioni concesse, ma ottiene più corner (6 contro i 4 della Torres). Ci si attende un duello equilibrato, con i sardi più ordinati e i marchigiani più diretti. Adesso via al commento live della diretta di Torres Sambenedettese, seguiamo insieme ogni punto forte della partita, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORRES SAMBENEDETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Torres Sambenedettese sarà esclusivamente a disposizione degli abbonati a Sky. L’emittente satellitare potrebbe dedicare un canale per la messa in onda televisiva di questa partita di Serie C nel weekend. Intanto vi possiamo dire che la sfida sarà visibile in streaming pure sull’applicazione Sky Go.

ROSSOBLU ANCORA ATTARDATI!

La diretta Torres Sambenedettese avrà inizio sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 14:30. Presso lo Stadio Vanni Sanna di Sassari i padroni di casa sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato per la stagione 2025/2026 dopo aver vinto soltanto nella sfida d’esordio quando erano riusciti ad avere la meglio di misura contro il Pontedera.

I sardi, che avevano vinto pure la sfida precedente in Coppa Italia Serie C eliminando il Livorno e superando quindi il turno, sono reduci da appena due punti ottenuti in sei partite piazzandosi dunque in diciassettesima posizione a quota 5, condividendo questo bottino con il Bra. Nello scorso turno sono stati battuti fra le mura amiche dall’Ascoli.

I marchigiani, nonostante l’inferiorità numerica maturata nel primo tempo a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo patita da Ndoj, in avvio di secondo tempo sono andati a segno grazie a Chakir ed hanno saputo mantenere il vantaggio fino al triplice fischio arbitrale sfruttando la scarsa verve realizzativa degli uomini di mister Pazienza.

La Sambenedettese ha intrapreso lo stesso cammino rispetto ai rivali di giornata ma hanno rialzato la testa da un paio di gare inanellando due successi consecutivi contro il Perugia prima e la Juventus Next Gen poi, fino ad arrivare in sesta posizione con 11 punti guadagnati, al pari dei giovani bianconeri ed anche del Campobasso.

DIRETTA TORRES SAMBENEDETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Torres Sambenedettese: il 3-4-1-2 con Marano in porta, Antonelli, Fabriani, Mercadante sulla linea a tre, Zecca, Giorico, Brentan e Nunziatini a formare il centrocampo e Lunghi da trequartista dietro alla coppia d’attacco costituita da Musso e Diakite sembra secondo i rumors essere lo schieramento più azzeccato per i padroni di casa del tecnico Pazienza. Il modulo 4-2-3-1 dall’inizio con Orsini fra i pali, Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi e Tosi in difesa, Alfieri e Candellori sulla mediana, Martins, Touré e Marranzino di supporto ad Eusepi sarà invece la soluzione adottata dal tecnico Ottavio Palladini per impostare gli ospiti.

DIRETTA TORRES SAMBENEDETTESE, LE QUOTE

Secondo i bookmakers come ad esempio Snai, le quote fornite per l’esito finale della diretta Torres Sambenedettese ci dicono che ci sono le stess possibilità che gli ospiti trionfino o concludano la sfida in parità. I segni x e 2 vengono infatti entrambi pagati a 3.00, rendendoli il secondo risultato più probabile per questo match. I padroni di casa sembrano essere appunto i favoriti per la vittoria se si tiene conto che il segno 1 è invece quotato a 2.30 da questa agenzia di scommesse.