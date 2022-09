Diretta Torres San Donato/ Streaming video tv: voglia di tre punti (Serie C)

DIRETTA TORRES SAN DONATO: SARDI FAVORITI!

Torres San Donato Tavernelle, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo Stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valevole per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Le due neopromosse sono reduci da un mercato estivo che ha fatto fare un salto di qualità, ma il primo obiettivo resta sempre la salvezza.

La Torres nella prima giornata del torneo ha raccolto una sconfitta: la compagine sarda è stata battuta per 1-0 dalla Virtus Entella, rete decisiva firmata da Tascone. E’ andata meglio, invece, ai gialloblu: il San Donato ha ottenuto un pari per 1-1 contro il Rimini. Passati in vantaggio con Vano, gli emiliani sono stati raggiunti dal timbro di Gorelli.

DIRETTA TORRES SAN DONATO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Torres San Donato, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Torres San Donato esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES SAN DONATO

Questi minuti saranno importanti per gli allenatori delle due squadre per sciogliere gli ultimi nodi sugli undici da schierare. Per questo motivo andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Torres San Donato. Partiamo dai padroni di casa, schierati con il 4-3-3: Salvato, Lombardo, Dametto, Antonelli, Girgi, Suciu, Lora, Gianola, Lisai, Diakitè, Ruocco. Passiamo adesso al probabile schieramento del San Donato, che opta per lo stesso modulo: Cardelli, Carcani, Gorelli, Brenna, Alessio, Nunziatini, Bovolon, Sepe, Russo, Galligani, Noccioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers. Le quote per le scommesse della diretta Torres San Donato parlano chiaro: i rossoblu sono avvantaggiati per la corsa ai tre punti. Prendiamo come riferimento le quote fornite da Eurobet: la vittoria della Torres è a 2,10, il pareggio è a 3,10, mentre il successo del San Sonato è a 3,40. Si profila una gara molto tattica: l’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e a 1,80.

