DIRETTA/ Torres Sestri Levante (risultato 0-1) video streaming tv: Pane dagli undici metri!

DIRETTA TORRES SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-1): PANE LA SBLOCCA

Torres e Sestri Levante tornano negli spogliatoi dello Stadio Vanni Sanna di Sassari con gli ospiti in vantaggio per una rete a zero, al termine del primo tempo di questa gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, Girone B. Dopo le tre occasioni per i liguri, la formazione sarda prova a far girare la palla, ma i giocatori non fanno movimento e gli spazi scarseggiano.

L’unico squillo è una punizione di Mastinu che si infrange sulla barriera al 39esimo minuto. Al 42esimo arriva l’episodio che decide per il momento il match: Mastinu entra in contatto con Podda in area, con quest’ultimo che cade. L’arbitro indica immediatamente il dischetto e Pane dagli undici metri sceglie la soluzione forte e centrale, realizzando l’1-0.

DIRETTA TORRES SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): OMOREGBE PROVA!

Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, la Torres ospita il Sestri Levante in occasione di questa gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, Girone B, dove entrambe le formazioni cercano continuità. Partono forte i padroni di casa con Scotto che su cross di Zecca, in girata, impegna Anacoura. Grande spunto.

Al 26esimo Zaccagno rischia la frittata su una punizione di Candiano non irresistibile, ma evita il peggio. Passano due minuti ed i liguri sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Parlanti, che finisce incredibilmente alto da pochi passi. Al 29esimo ancora Sestri avanti, con Omoregbe che si fa parare il diagonale da uno Zaccagno questa volta sicuro.

DIRETTA TORRES SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Spostiamo l’attenzione sulla matematica legata alla diretta di Torres Sestri Levante, andando a delineare cn le percentuali e le frazioni una partita ricca di spunti statistici: iniziamo dai sardi a cui di certo non manca una forte capacità di consolidare il vantaggio quando si porta avanti nel computo parziale per 1-0, vincendo infatti nel 83% dei casi. Questo è il terzo dato più alto della Serie C di questo girone, dietro solamente alla Carrarese e al Cesena. Osservando il Sestri Levante, numericamente ha una perfetta percentuale di vittorie (100%) quando si porta in vantaggio per 1-0 nei match in trasferta.

Quando il Torres si trova in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi invece, riesce a ribaltare la situazione e a portare a casa il risultato nel 20% dei casi, quindi tanto dipenderà da chi segnerà il primo gol Nel caso degli ospiti invece, la percentuale di vittorie quando è in svantaggio per 1-0 nei match in trasferta è del 7%, indicando che la squadra non ha nel carisma la loro forza maggiore. Attendiamo ora l’inizio del match andando a vedere le formazioni ufficiali, la diretta di Torres Sestri Levante sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES SESTRI LEVANTE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Torres Sestri Levante sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Torres Sestri Levante sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TORRES SESTRI LEVANTE, QUASI 30 PUNTI DI DISTACCO

La diretta Torres Sestri Levante, in programma domenica 4 febbraio alle ore 14:00, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa hanno avuto un andamento altalenante in questo inizio di 2024 con due vittorie contro Recanatese e Olbia più altrettante sconfitte contro Rimini e Recanatese rispettivamente 3-1 e 5-1.

Il Sestri Levante ha vinto solamente una partita in questo nuovo anno vale a dire quella per 3-1 in casa della Lucchese. Per il resto due sconfitte a zero contro Pontedera e Pescara più il pareggio a reti bianche con la Virtus Entella. La classifica vede il Sestri Levante al 17esimo posto a 22 punti mentre la Torres seconda ne vanta 28 in più.

TORRES SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torres Sestri Levante vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Zaccagno, difesa a tre con Antonelli, Dametto e Idda. Gli esterni saranno Zecca e Zamataro con Giorico e Mastinu in mediana. Ruocco agirà da trequartista con Scotto e Diakite in attacco.

Replica il Sestri Levante con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Anacoura, retroguardia a quattro composta da Podda, Oliana, Pane e Fumo. A centrocampo presenzieranno Parlanti, Gala e Sandri mentre Candiana sarà il trequartista. In attacco Forte e Margiotta sarà la coppia offensiva.

TORRES SESTRI LEVANTE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torres Sestri Levante danno favorita la squadra di casa a 1.37. Secondo bwin. il segno X è dato a 4.20 mentre il 2 a ben sette volte la posta.

C’è poca differenza tra l’Over 2.5 a 1.92 e l’Under alla stessa soglia a 1.75. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente 2.25 e 1.57.











