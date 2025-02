Diretta Torres Sestri Levante, la situazione delle due squadre

La diretta Torres Sestri Levante andrà in scena alle 15.00, sarà valida per il 25° turno del girone B della Serie C e vedrà scontrarsi due squadre molto diverse tra loro, che stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione e che occupano posizione opposte in classifica, i padroni di casa stanno disputando una buona annata sono terzi in classifica con 46 punti e non sono distanti dal secondo posto, gli ospiti invece sono diciannovesimi con 18 punti nella zona playout ma devono guardarsi le spalle da un possibile arrivo del Legnago Salus che vuole evitare di retrocedere direttamente. Il Torres arriva alla partita dopo un pareggio per 0-0 contro il Pineto, stesso risultato ha raggiunto il Sestri Levanti in casa contro il Legnago con cui ha pareggiato 1-1.

Diretta Torres Sestri Levante, come seguire la partita in streaming video

La diretta Torres Sestri Levante può essere seguita in televisione dai tifosi o da chiunque fosse interessato su Sky Sport (canale 255) e Sky Sport Calcio, la partita potrà anche essere seguita in streaming video su SkyGo o NowTv.

Torres Sestri Levante, le probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Torres Sestri Levante dello Stadio Vanni Sanna i padroni di casa dovrebbero confermare il 3-4-1-2 scelto dal tecnico Alfonso Greco nell’ultima uscita stagionale con Zaccagno tra i pali difeso dal terzetto Idda, Antonelli e Mercadante, Zambataro e Guiebre gli esterni con Giorico e Mastinu a completare il centrocampo, Fischnaller sulla trequarti alle spalle di Zamparo e Djamanca. La risposta del Sestri Levante dovrebbe essere il 4-2-3-1 di mister Diego Longo con Guadagno in porta, Podda e Montebugnoli gli esterni bassi insieme a Pane e Primasso a completare la linea difensiva, Rosetti e Garibaldi in mediana, Durmush e Clemenza sulle fasce insieme a Goglino al centro alle spalle di Oneto.

Quote Torres Sestri Levante, il possibile esito della gara

La diretta Torres Sestri Levante è una gara per cui non è previsto un grosso spettacolo, i padroni di casa sono favoriti perché troppo più forti degli ospiti e anche il momento di forma che stanno vivendo è migliore di quello della squadra ligure che difficilmente riuscirà a portare a casa anche solo un punto. Nonostante ciò il Sestri Levante non lascerà la vittoria nelle mani del Torres ma cercherà fino in fondo con tutto se stesso di portare a casa almeno il pareggio che gli permetterebbe di allontanarsi ulteriormente dall’ultimo posto del Legnago e dalla possibilità di retrocedere direttamente senza passare dai playout. Nelle quote Snai 1,43 per il segno 1, che è nettamente favorito.

