DIRETTA TORRES SPAL (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Torres Spal 0-0: niente da fare in un primo tempo nel quale le due squadre non si sono risparmiate mostrando come la vittoria serva a entrambe, tuttavia è mancata la precisione da ambo le parti perché il risultato al Vanni Sanna è ancora quello di una parità senza gol. Meglio la Torres forse, ma anche gli isolani non sono riusciti a essere concreti quando avrebbero potuto esserlo; particolarmente attivo Scotto, l’occasione migliore è arrivata forse al 12’ minuto quando Varela ha messo in mezzo per Fischnaller che per questione di centimetri ha mancato l’appuntamento con il gol.

Bene anche la Spal potremmo dire, anche se la squadra estense dal punto di vista delle occasioni per portarsi in vantaggio ha forse peccato; al 34’ possiamo comunque citare una punizione sui cui sviluppi il pallone è arrivato ad Arena non tropo lontano dalla porta avversaria, conclusione però alta sulla traversa. Possiamo comunque dire che nella diretta Torres Spal fino a questo momento non ci siamo annoiati, speriamo che il secondo tempo della partita prosegua su questo tenore e che magari si possa vedere anche qualche gol. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TORRES SPAL, ECCO LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Torres Spal sarà visibile in televisione sul canale Sky Sport Calcio. Gli abbonati a Sky potranno dunque seguire il match senza problemi anche in streaming su Sky Go. Pure tutti gli iscritti alla piattaforma Now potranno usare Now Tv in alternativa.

TORRES SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Torres Spal, ma prima di immergerci nel rettangolo verde usiamo il tempo a nostra disposizione per capire chi tra le due compagini avrà il pronostico vincente grazie all’analisi dei trend di gioco. Come faremo a farla? Semplice basterà vedere i dati che le due compagini mettono a disposizione sul loto sito. Iniziamo dai sardi, squadra che punta molto sul possesso del pallone e non sorprende dunque avere il 49% di quest’ultimo nel corso della partita.

Anche se purtroppo questo approccio tattico combinato con una difesa alta a 26 metri dalla porta ci porta poi a leggere un 23% di reti subite su errori in fase di impostazione. La Spal anche cerca il possesso ma preferisce la costruzione dal basso e infatti abbiamo solo l’11% di reti subiti su errori di impostazione, in più Antenucci è il miglior attaccante per quanto riguarda le reti fatte per tocchi in area, gliene bastano solo 12 prima di colpire il portiere. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Torres Spal, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

TORRES SPAL, MANTENERE O MIGLIORARE LE POSIZIONI

E’ in programma per domenica 6 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Torres Spal. Presso lo Stadio Vanni Sanna si affrontano due squadre che hanno bisogno di difendere e migliorare i rispettivi piazzamenti sin qui raggiunti nel girone B. I padroni di casa sono terzi in classifica con sessantuno punti ed hanno recentemente pareggiato contro la capolista Virtus Entella sebbene questo risultato non sia stato loro tanto d’aiuto. Il Pescara incombe adesso infatti alle spalle dei sardi lontano appena due lunghezze ed è pronta a scalzarli alla prima occasione.

La Spal è invece molto più attardata in graduatoria essendo appunto in diciassettesima posizione con ventinove punti, condizionati pure da tre di penalizzazione. L’Ascoli matematicamente salvo è lontano ben nove lunghezze e nonostante non siano ancora realmente condannati alla retrocessione, gli Estensi potrebbero dover affrontare il playout per evitare di perdere la categoria. Il Milan Futuro rimane in attesa di capire cosa succede appena dietro gli emiliani che potrebbero anche essere raggiunti dal Sestri Levante in caso di sconfitta.

TORRES SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Torres Spal possiamo supporre il riutilizzo del 3-4-2-1 con Zaccagno, Idda, Antonelli, Mercadante, Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre, Mastinu, Fischnaller e Diakite da parte di mister Alfonso Greco anche per questo impegno di campioanto. Il modulo 4-3-3 con Meneghetti, Calapai, Nador, Mignanelli, Bruscagin, Haoudi, Radrezza, D’Orazio, Rao, Parigini ed Antenucci dovrebbe invece essere la strategia selezionata dal tecnico Baldini per gli Estensi.

LE QUOTE DELLA DIRETTA TORRES SPAL

La situazione di classifica pare essere decisiva per le quote emesse dalle agenzie di scommesse in merito a quello che potrebbe essere l’esito finale della diretta Torres Spal. Stando per esempio a Snai, i padroni di casa sono senza ombra di dubbio i favoriti per la vittoria fissando l’1 a 1.55. Molto più complessa pare invece essere la strada che porterebbe al successo degli ospiti, con il segno 2 pagato a 5.00, e neanche il pareggio è un’alternativa tanto scontata essendo pagato a 3.70.