Diretta Torres Ternana streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 20 settembre 2025

DIRETTA TORRES TERNANA: DUE SQUADRE AMBIZIOSE

Sulla carta sarebbe un vero e proprio big-match, d’altronde la diretta Torres Ternana metterà di fronte allo Stadio Vanni Sanna alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 settembre 2025, la terza e la seconda nella classifica della scorsa edizione del girone B di Serie C, che però adesso vede qualche difficoltà in più per sardi e umbri.

La Torres in particolare ha appena 4 punti con una vittoria, un pareggio e due sconfitte, andamento piuttosto lento con il pareggio sul campo del Bra che non ha modificato la situazione. Certamente non è una crisi, ma per rivedere la bella Torres dello scorso campionato ci sarà bisogno di fare senza dubbio meglio d’ora in poi.

La Ternana dal canto suo aveva iniziato malissimo, con due sconfitte nelle prime due giornate. Per gli umbri però poi sono arrivate la netta vittoria a Rimini e il bel successo anche contro il Carpi, quindi forse la svolta potrebbe esserci già stata. La partenza handicap però adesso richiede di correre, i margini d’errore sono già ridotti.

La terza vittoria consecutiva sarebbe un segnale forte per i rossoverdi, d’altro canto anche i sardi hanno bisogno di capire se potranno puntare in alto come l’anno scorso o dovranno ridimensionare le loro ambizioni, quindi ci dovrà dire molto la diretta Torres Ternana, che noi attendiamo con notevole curiosità…

TORRES TERNANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Torres Ternana in tv sarà visibile, come tutto il campionato di Serie C, sui canali di Sky Sport tramite abbonamento oppure in diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv, sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES TERNANA

Michele Pazienza potrebbe insistere sul 3-5-2 come modulo sardo nelle probabili formazioni per la diretta Torres Ternana. In porta Petriccione, la difesa a tre potrebbe essere formata da Fabriano, Antonelli e Mercadante; a centrocampo Lunghi affiancato dalle mezzali Sala e Masala, mentre sulle fasce correranno Zecca e Nunziatini, infine Starita e Musso potrebbero comporre la coppia d’attacco della Torres.

La risposta della Ternana allenata da Fabio Liverani potrebbe invece concretizzarsi in un simile 3-4-1-2. Davanti a D’Alterio la retroguardia con Donati, Maestrelli e Martella; in mediana Vallocchia e Garetto, con Bianay Balcot e Ndrecka esterni per i rossoverdi umbri, che infine in attacco si affideranno ad Orellana trequartista alle spalle delle punte Ferrante e Dubickas.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico abbastanza incerto secondo le quote Snai nella diretta Torres Ternana, che vedrà favoriti ma di poco i padroni di casa sardi, con il segno 1 a 2,50 a fronte del 2,65 sul segno 2. Si sale un po’ di più con il pareggio, perché il segno X è dato a quota 3,00.