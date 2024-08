DIRETTA TORRES VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Stiamo per vivere la diretta di Torres Vis Pesaro, fatalmente se volessimo presentarla con qualche numero dovremmo fare riferimento al rendimento delle due formazioni nello scorso campionato. Entrambe facevano già parte del girone B di Serie C, ma sardi e marchigiani ebbero rendimenti assai diversi. Splendidi ricordi per la Torres, che infatti chiuse al secondo posto in classifica la stagione regolare con ben 75 punti, che furono frutto di ventidue vittorie, nove pareggi e sette sconfitte, anche se infine i playoff negarono il sogno della promozione alla Torres.

DIRETTA/ Torres Mantova (risultato finale 1-2): accorcia Zecca (Coppa Italia, 3 agosto 2024)

Discorso molto diverso per la Vis Pesaro, che si salvo solamente ai playout dopo una stagione regolare da 39 punti in classifica, che per i marchigiani furono frutto di otto vittorie, quindici pareggi e altrettante sconfitte. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Torres Vis Pesaro comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Venezia Vis Pesaro (risultato finale 4-1): triplice fischio (amichevole, 25 luglio 2024)

DIRETTA TORRES VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Torres-Vis Pesaro, il metodo più tradizionale è abbonarsi a Sky e aggiungere il pacchetto calcio, che permetterà di vedere questo debutto stagionale. In alternativa, per chi preferisce soluzioni più moderne, è possibile utilizzare la piattaforma di streaming online NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

TORRES VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Torres Vis Pesaro, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari. Il primo match risale al 29 aprile 2001 e racconta di una affermazione (3-1) dei sardi.

Diretta/ Torres Benevento (risultato finale 0-0): la spuntano gli ospiti! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

Il 23 settembre dello stesso anno, invece, pareggio senza reti. L’ultima sfida è quella dello scorso campionato di Serie C: il 23 marzo vittoria di misura dei rossoblù padroni di casa grazie alla rete in pieno recupero di Diakitè. Negli altri precedenti un pareggio con gol (2-2) e un’altra vittoria dei sardi (2-0) a certificare che oggi la Vis Pesaro proverà a centrare il suo primo successo sul terreno di gioco della Torres. (Giulio Halasz)

LA PRESENTAZIONE

La Serie C regala spettacolo fin dalla prima giornata con il posticipo della diretta di Torres Vis Pesaro, gara che si giocherà al Vanni Sanna di Sassari e che inaugurerà il campionato alle due squadre. Tutto questo oggi 26 agosto alle 20,45. Stagione amara quella appena trascorsa per i sardi, sono stati i favoriti assoluti per la vittoria ai playoff per poi cadere all’ultima partita. Amaro in bocca che quest’anno invece dovrà dare la carica per non ripetere gli stessi errori.

La Vis Pesaro invece viene da una salvezza tranquilla, obiettivo ampiamente alla portata dei ragazzi anche per questa stagione. Gli effettivi non sono cambiati e anzi sono stati aggiunti alcuni elementi per rendere la panchina più lunga. Stiamo parlando di molti giovani interessanti, molti in prestito.

DIRETTA TORRES VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto vi presentiamo le probabili formazioni della diretta di Torres Vis Pesaro, partiamo subito con i padroni di casa che avranno sicuramente in difesa Antonelli. Nonostante i suoi 34 anni l’anno scorso ha fatto registrare la bellezza di 4 gol, per un difensore non sono pochi. Giorico a centrocampo farà da mediano box to box, quindi attenzione ai suoi inserimenti.

Per i marchigiani invece non si può non parlare di Di Paola, il numero dieci è un vanto per questa squadra che darà rifiniture all’attacco ma anche tanti gol con il suo destro molto più che educato. Un altro nome su cui riporre attenzione è Pucciarelli che in questa stagione ha fatto già registrare due reti.

TORRES VIS PESARO, LE QUOTE

In ultima battuta analizziamo insieme le quote relative alla diretta di Torres Vis Pesaro, supportati dal sito della Sisal: il segno 1 che decreterebbe la vittoria per i padroni di casa è fissato a 2,7 mentre il suo opposto, ovvero il 2,ha una quota pari a 2,1. Il pareggio invece distinto dal segno X è a 2,4.