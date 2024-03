DIRETTA/ Torres Vis Pesaro video streaming tv: sardi ok nei precedenti recenti (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA TORRES VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Siamo ormai nei pressi della diretta di Torres Vis Pesaro, una partita che ha una tradizione davvero ampia: alcune sfide sono ormai datate perché riguardano gli anni Sessanta, Ottanta e Novanta del secolo precedente, però dalla stagione 1999-2000 ne troviamo undici con un bilancio che ci racconta di sei vittorie della Torres, tre della Vis Pesaro e di conseguenza due pareggi. L’ultima qui riguarda il campionato scorso, ovviamente: era finita 2-2, gli isolani non festeggiano un successo casalingo dall’aprile 2003 quando il match era valido per il girone B di Serie C1, ed era stato risolto dai gol di Alessandro Frau e Francesco Sanna.

Era stato il secondo successo di quelli che sarebbero diventati tre consecutivi per la Torres; la Vis Pesaro ha vinto nel gennaio di un anno fa al Tonino Benelli mentre la vittoria esterna manca da ormai parecchio tempo, per la precisione sono 26 anni e mezzo perché il settembre 1997, per il girone B di Serie C2, quando la squadra marchigiana aveva espugnato il Vanni Sanna con il risultato di 0-1. Storico e situazione di classifica attuale sorridono ai sassaresi, il campo però potrebbe raccontarci un’altra storia e allora vedremo cosa succederà tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

TORRES VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Vis Pesaro e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Torres Vis Pesaro, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Torres, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Acqua alla gola per i marchigiani che, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite di campionato, si ritrovano quartultimi in classifica, in piena zona play out dopo l’ultima sconfitta interna subita contro il Cesena.

La Torres invece vede ormai troppo lontano il Cesena primo in classifica, dopo l’ultimo pareggio contro l’Ancona in trasferta i sardi vedono i romagnoli lontani undici punti. La Torres mantiene però nove punti di vantaggio sulla Carrarese terza e dunque è vicina a chiudere l’obiettivo del raggiungimento del secondo posto e, conseguentemente, la possibilità di partire in pole position nella corsa all’ultimo posto disponibile per la Serie B durante i play off.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Torres Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Torres. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Giorico, Zambataro; Ruocco; Scotto, Fischnaller. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Filippo Neri; Mattioli, Tonucci, Zagnoni, Peixoto; Nina, Di Paola, Rossetti; Pucciarelli; Karlsson, Nicastro.

TORRES VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Vis Pesaro ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.44, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











