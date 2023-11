DIRETTA/ Tortona Brescia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA TORTONA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Tortona Brescia stiamo per vivere una partita davvero molto interessante in Serie A1: una sfida tra due realtà che stanno cercando il loro posto al sole e che, volendo, potremmo equiparare nel loro percorso. Vero che Brescia una volta arrivata in Serie A1 ha avuto bisogno di qualche periodo di ambientamento, mancando i playoff nella sua prima apparizione nel massimo campionato; Tortona invece la post season l’ha timbrata subito con tanto di qualificazione in semifinale, per poi confermarsi nell’anno seguente e facendo anche meglio in regular season, con il terzo posto.

Tuttavia abbiamo qualche punto di contatto in come le due società sono riuscite a emergere in questo contesto, abbiamo per entrambe una finale di Coppa Italia (Brescia ne ha giocate due, e l’ha vinta l’anno scorso) e in generale una crescita esponenziale che le ha portate a essere credibili outsider e minacce per le big. Cosa succederà al termine di questa stagione lo dobbiamo ancora scoprire; per il momento mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato perché qui è finalmente tutto pronto, e dunque la palla a due dell’appassionante diretta di Tortona Brescia si può veramente alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Brescia non sarà una di quelle che verranno trasmesse, per la sesta giornata di basket Serie A1, sui canali della nostra televisione (sono sempre tre match per ogni turno). Sappiamo però che tutte le sfide del torneo di pallacanestro italiana sono appannaggio di DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare i propri device dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TORTONA BRESCIA: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Tortona Brescia, partita in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 17:00 di domenica 5 novembre: per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024 assisteremo a un incrocio intrigante tra due squadre che sono in corsa per un posto nei playoff. Tortona ha finalmente acceso i motori: partita male, la squadra piemontese ha poi saputo trovare il ritmo giusto e domenica scorsa ha vinto di 20 punti a Sassari, confermando dunque come possa ancora lottare non solo per la post season ma anche per uno dei primi quattro posti in classifica.

La striscia vincente di Brescia si è esaurita in casa, nella sconfitta contro Trento: un ko che può far male, ma che non può sicuramente cancellare l’ottimo avvio di una Leonessa che una volta di più sta confermando di poter essere una straordinaria mina vagante, e una minaccia per tutte le big. Tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta di Tortona Brescia, nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potranno emergere dal parquet del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Manca poco alla diretta di Tortona Brescia, e allora possiamo ricordare che in settimana la Bertram ha giocato in Champions League e colto una bella vittoria in trasferta contro il Tofas Bursa, un risultato che avvicina sensibilmente la qualificazione al secondo turno e, soprattutto, ci dice appunto di come Derthona Basket abbia finalmente mollato gli ormeggi e ripreso a giocare nel modo che ci aveva mostrato nelle ultime due stagioni. Ormai Tortona non è più una sorpresa, e nella terza stagione in Serie A1 sarà chiamata a fare un ulteriore salto in avanti nel suo rendimento.

Per quanto riguarda Brescia, le quattro vittorie con cui la Germani ha aperto il campionato hanno alzato l’asticella delle aspettative; sapevamo già che la squadra lombarda, soprattutto con la conferma di alcuni elementi fondamentali nel roster, avrebbe potuto correre per i playoff con ottima posizione nella griglia e il parquet non ha fatto che ridirci esattamente questo. Adesso, ovviamente, una vittoria o una sconfitta oggi cambierebbero poco, ma prendersi i due punti nella diretta di Tortona Brescia farebbe molto morale.











