Diretta Tortona Brindisi/ Streaming video tv: Bertram pronta a stupire (basket A1)

DIRETTA TORTONA BRINDISI: TESTA-CODA VIRTUALE

Tortona Brindisi, in diretta dal PalaFerraris, si gioca alle ore 20:00 di sabato 9 ottobre: rappresenta uno dei due anticipi nella 3^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Virtualmente, potremmo dire che si tratta di un testa-coda: ovvero, la neopromossa Bertram che gioca la prima stagione di sempre nel massimo torneo lotta per la salvezza e nelle stime della vigilia è tra le principali candidate alla retrocessione (anche se è partita forte) mentre la Happy Casa è attesa alla conferma di quanto fatto vedere l’anno scorso.

Reduce dall’esordio in Champions League, Brindisi ha prontamente riscattato il ko di Trieste imponendosi in casa su Sassari, e ripartendo nel migliore dei modi; Tortona invece era caduta all’esordio contro Treviso, per poi andare a fare il colpo grosso a Brescia. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Tortona Brindisi; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare un rapido aggiornamento sui temi principali che riguardano questo interessante anticipo di Serie A1.

DIRETTA TORTONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Brindisi viene trasmessa su Eurosport 2: per accedere alla partita di Serie A1 dovrete dunque aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare, perchè il canale è presente al numero 211 del decoder di Sky. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, da quest’anno è garantito dal broadcaster Discovery + che è fornitore ufficiale del campionato di basket, e dunque anche in questo caso bisognerà essere clienti. Il sito www.legabasket.it metterà invece a disposizione il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Tortona Brindisi è una partita resa intrigante dal buon avvio della neopromossa: l’avevamo vista in Supercoppa, con la vittoria del girone a punteggio pieno e una partita tutto sommato positiva contro la Virtus Bologna, poi domenica è arrivata come detto l’affermazione a Brescia, ribaltando la situazione in un primo tempo di qualità. Squadra che si affida al talento di Mike Daum, ma che ha veterani che possono fare la differenza a rotazione; Marco Ramondino per ora può ritenersi soddisfatto ma sa bene che la strada per arrivare alla salvezza sarà lunga.

Lo stesso può dire Frank Vitucci rispetto al piazzamento nella griglia dei playoff: la sua Brindisi ha cambiato qualche elemento fondamentale nel corso dell’estate, deve amalgamarsi al meglio ma nel frattempo ha battuto Sassari dimostrando di potersela giocare ancora per vincere la regular season, pur se oggi abbiamo una Virtus Bologna decisamente più consapevole e una Milano che appare rinforzata. Anche per questo la trasferta del PalaFerraris rappresenta un punto da osservare con attenzione per la Happy Casa, tra poco si gioca e scopriremo quello che succederà…



