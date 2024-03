Diretta/ Tortona Cremona (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (basket, oggi 30 marzo 2024)

DIRETTA TORTONA CREMONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Tutto è ormai pronto per la diretta di Tortona Cremona, entrambe le squadre arrivano da una vittoria nella scorsa giornata di campionato e allora ci sembra doveroso rileggere anche il commento di coach Demis Cavina dopo la vittoria della sua Vanoli Cremona al PalaRadi contro l’Umana Reyer Venezia: “Una vittoria importante dal punto di vista emotivo. Dobbiamo essere anche molto lucidi nel parlarne, nel senso che stasera sono usciti canestri che magari in altre partite non ci era riusciti. Quando vinci in volata servono le giocate e i liberi. Ci sono riuscite oggi cose che non ci sono riuscite in altre partite. La differenza è stata però la qualità messa in campo nel primo quarto, che dal punto di vista tecnico, difensivo, molto positivo. E bene la zona nel quarto quarto che ha tolto ritmo a loro e ci ha permesso di riacquistare fiducia, giocando quei contropiedi e transizioni che nelle ultime partite non eravamo abituati a fare”.

Cavina aveva poi voluto lodare i propri uomini per quel prezioso successo che ha rilanciato le ambizioni di Cremona: “Bravi tutti, chi ha giocato tanto e chi meno. Veramente una vittoria incredibile. I ragazzi meritano queste vittorie, soprattutto chi come Davide Denegri o Trevor Lacey, Andrea Pecchia o tanto altri, hanno dato qualcosa in più. Certo è che anche guardando le ultime partite oggi abbiamo fatto quelle cose che ci erano mancate”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORTONA CREMONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Cremona sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video di Tortona Cremona. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PARLA DE RAFFAELE

Aspettando la diretta di Tortona Cremona, può essere interessante rileggere le dichiarazioni di coach Walter De Raffaele durante la conferenza stampa al PalaFerraris che aveva fatto seguito alla vittoria della sua Bertram Derthona contro la Pallacanestro Varese nella scorsa giornata di campionato: “La vittoria di stasera è tanto importante quanto difficile, perché arrivata contro una squadra che gioca con atipicità, con quattro o cinque tiratori, con Gilmore stasera, a tempo. I ragazzi hanno giocato una partita solida, costruendo bene in attacco anche se non sempre concretizzando. Il successo di stasera ci allontana forse definitivamente dal discorso salvezza, risalendo dal terzultimo posto in cui eravamo tre mesi fa, e ci mantiene in corsa per il sogno, fino a qualche settimana fa, della post season”.

Tortona dunque può provare ad alzare lo sguardo, grazie anche a una vittoria della quale coach De Raffaele aveva spiegato le chiavi con queste parole: “Obasohan ha alzato da un po’ il suo rendimento, soprattutto in difesa, mentre offensivamente abbiamo deciso di dargli più la palla in mano come playmaker, spostando Dowe in guardia, e anche con i tre piccoli la sua prepotenza fisica è importante e può produrre vantaggi soprattutto in difesa. Varese ti costringe a fare scelte diverse, mandando gli avversari fuori da un’abitudine diffusa tra quasi tutte le altre squadre”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OBIETTIVO PLAYOFF

Tortona Cremona, in diretta naturalmente presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, si giocherà con palla a due alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 marzo 2024, per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il decimo turno del girone di ritorno. La classifica ci dice che la diretta di Tortona Cremona metterà di fonte due formazioni con il medesimo obiettivo che è la qualificazione ai playoff, sebbene la Bertram Derthona Tortona sia messa certamente molto meglio in tal senso rispetto all’avversaria odierna.

Infatti i piemontesi hanno 24 punti in classifica e fanno di conseguenza parte del gruppo di tre squadre che attualmente sono al limite della zona playoff – due si qualificherebbero e una no, se il campionato fosse finito al turno precedente. Tortona ha l’occasione di fare un passo in avanti, mentre l’obiettivo della Vanoli Basket Cremona è quello di modificare le gerarchie di questa volata. I lombardi infatti hanno 20 punti, li possiamo considerare praticamente salivi ma per puntare ai playoff dovrebbero essere praticamente perfetti d’ora in poi: quali responsi ci darà in merito la diretta di Tortona Cremona?

DIRETTA TORTONA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Tortona Cremona, possiamo sottolineare che entrambe le formazioni arrivano da una vittoria nella scorsa giornata di campionato. La Bertram Derthona Tortona ha aperto il doppio turno casalingo con una vittoria per 90-83 contro Varese: prestazione convincente soprattutto in attacco con quattro uomini in doppia cifra, adesso sarebbe fondamentale cogliere il bis, di nuovo in casa contro una avversaria lombarda che in classifica è alle spalle di Tortona. C’è quindi l’occasione per scavare un solco di fatto già decisivo a discapito di Cremona…

Dall’altra parte però la Vanoli Basket Cremona avrebbe la possibilità di tornare in modo autorevole in corsa per i playoff qualora espugnasse il campo della Bertram sei giorni dopo la preziosa e prestigiosa vittoria casalinga per 92-90 contro Venezia, una delle big del nostro campionato. Cremona ha sfoderato un incredibile ultimo quarto da 33 punti per ribaltare una partita che sembrava persa, con i 23 punti di Davide Denegri in copertina. La Vanoli ha poco da perdere: un colpaccio vorrebbe dire tranquillità praticamente definitiva e la possibilità di giocarsi il sogno playoff. Insomma, la diretta di Tortona Cremona si annuncia decisamente intrigante!











