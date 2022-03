Diretta Tortona Milano/ Streaming video Rai: rematch di Coppa Italia! (basket A1)

DIRETTA TORTONA MILANO: LA BERTRAM HA LA RIVINCITA!

Tortona Milano, che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:45 di domenica 6 marzo e vale, al PalaEnergica di Casale Monferrato, per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Dopo due settimane questa partita è la riedizione della finale di Coppa Italia, ed è già incredibile dirlo: sarebbe infatti una sfida tra Davide e Golia, una neopromossa che per la prima volta di sempre si è affacciata al massimo campionato e una corazzata che da anni rappresenta il traino del nostro movimento, con grande budget e una recente Final Four di Eurolega che può replicare.

Invece a Pesaro sono state queste due squadre a contendersi la Coppa Italia, poi vinta dall’Olimpia: chiaramente Milano ha “fatto il suo” (che però non è mai scontato) mentre a stupire tutti è stata una favolosa Bertram, che ha confermato il passo da playoff in Serie A1 vincendo due partite tra cui quella contro la Virtus Bologna, già battuta in campionato. Insomma: la diretta di Tortona Milano promette scintille e un esito magari non scontato, per sapere come andranno le cose al PalaEnergica mettiamoci comodi e aspettiamo che arrivi l’attesissima palla a due della partita…

DIRETTA TORTONA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Milano è su Rai Sport, dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità della mobilità su Rai Play (sito o relativa app). L’alternativa rimane quella con la piattaforma Discovery Plus, da quest’anno broadcaster ufficiale della Lega Basket e che fornisce dunque tutte le partite di Serie A1, ai suoi abbonati, in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TORTONA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Quando si è giocata nella finale di Coppa Italia, Tortona Milano ha visto l’Olimpia prevalere in maniera netta; la squadra di Ettore Messina ha così vinto il secondo trofeo consecutivo ma, come detto, tantissimi titoli dei giornali sono giustamente andati alla Bertram di Marco Ramondino, una squadra che quando l’anno scorso ha centrato la promozione aveva come orizzonte quello di mantenere la categoria e diventare una costante in Serie A1. Certo le disponibilità economiche ci sono, non stiamo parlando di una assoluta Cenerentola ma anche così è chiaro che la stagione che Tortona stia disputando sia sorprendente.

Non va infatti dimenticato che nella classifica del campionato Derthona Basket occupa il quarto posto in compagnia di Trieste e Brindisi, e dunque ha ancora le possibilità intatte di giocare con il fattore campo il primo turno dei playoff. L’Olimpia, reduce dall’impegno di Eurolega sul parquet del Panathinaikos, ha già vinto il primo trofeo della stagione e ora punta gli altri due; in Serie A1 il primo obiettivo è quello di vincere la regular season, in Europa la stessa cosa anche se Messina potrebbe accontentarsi del terzo posto – anche perché davanti ci sono Barcellona e Real Madrid – per poi avere un’eventuale gara-5 dei quarti di finale al Mediolanum Forum. Vedremo, per adesso bisogna vivere l’appassionante diretta di Tortona Milano…



