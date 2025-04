DIRETTA TORTONA MILANO (RISULTATO 68-85): VINCE L’ARMANI!

Il match tra Tortona e Milano termina sul 68-85. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti in campo. Tortona: Candi 10, Denegri 6, Baldasso 8, Biligha 10, Vital 16, Kuhse 3, Gorham 10. Tortona: Bolmaro 4, Leday 12, Ricci 2, Shields 11, Mannion 12, Tonut 2, Brooks 7, Diop 7, Mirotic 18. (agg. Umberto Tessier)

MIROTIC 13 PUNTI

Il terzo quarto tra Tortona e Milano termina sul 47-64. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti in campo. Tortona: Candi 5, Denegri 6, Baldasso 3, Biligha 8, Vital 13, Kuhse 3, Gorham 7. Tortona: Bolmaro 4, Leday 12, Ricci 2, Shields 6, Mannion 9, Tonut 2, Brooks 4, Diop 7, Mirotic 13. (agg. Umberto Tessier)

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA TORTONA MILANO

La diretta tv di Tortona Milano sarà a dire il vero una diretta streaming video, perché la partita è disponibile solo per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PALLA A DUE!

Prende il via la diretta Tortona Milano e davvero per la Bertram mancare i playoff rappresenterebbe una grande delusione, non solo perché sarebbe la prima volta dopo tre partecipazioni consecutive – con due semifinali – ma anche perché la situazione era ottima soltanto alla fine di marzo, con un +26 rifilato a Pistoia che era valso la terza vittoria consecutiva, tra cui quella di Trento, e un bilancio che parlava di 14 vittorie e 11 sconfitte, in piena zona playoff. Da quel momento però Tortona ha solo perso: prima contro Venezia, sfida diretta decisiva, poi in casa contro Trapani e infine anche a Sassari e Treviso, due partite abbordabili.

Ecco: diciamo che, vincendo contro due squadre che avevano ben poco da chiedere alla stagione, la Bertram oggi avrebbe 32 punti e sarebbe quasi certa di andare ancora una volta ai playoff. Invece, allo stato attuale dell’arte, il calendario che “regala” Napoli e Cremona nelle ultime due giornate potrebbe non essere sufficiente, a Venezia di fatto basterebbe vincere due partite con un 3-0 di Tortona e la Reyer deve giocare contro Pistoia, Treviso e Varese. Vedremo, quasi tutto per il momento passa dall’imminente partita del PalaEnergica e allora mettiamoci comodi lasciando che a parlare sia il parquet con tutti i suoi protagonisti, la diretta Tortona Milano con la sua palla a due è realmente arrivata a farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

ULTIMA SPIAGGIA BERTRAM!

Con la diretta Tortona Milano stiamo per vivere una partita molto intrigante, che si gioca al PalaEnergica di Casale Monferrato alle ore 17:30 di domenica 27 aprile: nella 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 la Bertram cerca una vittoria che la tenga in corsa per la qualificazione ai playoff, sapendo però che la strada si è fatta assolutamente in salita e che anche battere la corazzata Olimpia potrebbe non bastare. Tortona può recriminare, e non poco: domenica scorsa ha perso in volata contro Treviso mancando l’aggancio a Venezia, in generale ha perso smalto e con quattro sconfitte consecutive adesso si può davvero parlare di crisi.

A un match di distanza dalla Reyer, Derthona dovrebbe anche sorpassare avendo la doppia sfida diretta a sfavore: insomma, compito non semplice anche se il calendario può dare una mano, ma bisognerà innanzitutto uscire con la vittoria dalla diretta Tortona Milano, e già questo sarà parecchio complicato perché l’Olimpia, oltre a essere superiore in termini assoluti, sembra anche aver superato il momento più complicato della stagione e adesso può davvero puntare esclusivamente sul campionato, vedendo la possibilità di vincere il quarto scudetto consecutivo.

DIRETTA TORTONA MILANO: GIORNI DECISIVI PER L’OLIMPIA

Finora abbiamo parlato della diretta Tortona Milano dal lato della Bertram, ma naturalmente il discorso è interessante anche riguardo l’Olimpia: dopo la grande delusione per l’ennesima eliminazione dall’Eurolega, a Milano è rimasto lo scudetto come obiettivo che sarebbe naturalmente ottimo, anche perché come detto si tratterebbe del quarto consecutivo, ma innanzitutto bisogna fare i conti con avversarie pericolosissime e dunque Ettore Messina, nelle ultime tre giornate di regular season, deve provare a salire in quarta posizione (almeno) per avere il fattore campo a disposizione nel primo turno dei playoff.

Esempio pratico: se la stagione regolare terminasse ora, Milano dovrebbe giocare contro una tra Virtus Bologna e Trapani iniziando in trasferta, e ovviamente non avendo l’eventuale gara-5 all’Unipol Forum: vero che stiamo parlando di un roster capace di vincere fuori casa quasi ogni partita, ma forse quest’anno lo scenario potrebbe essere sfavorevole ad una squadra che nel corso della stagione ha mostrato più di una crepa anche in campionato. Concentrarsi su una sola competizione sarà la vera chiave di volta per l’Olimpia? Lo scopriremo cammin facendo, intanto sarà molto importante per Milano espugnare Casale Monferrato…