Diretta Tortona Napoli streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 87-76), FINISCE IL MATCH

Termina la diretta del match valido per il campionato di serie A1 tra Tortona e Napoli con i padroni di casa che proseguono il momento positivo e portano a casa una nuova vittoria, confermandosi la rivelazione di questo campionato. Decisivo il terzo quarto con il break che chiude i giochi per Napoli che alla fine deve arrendersi.

Nell’ultimo quarto El Amin inizia subito con una tripla, ci prova anche Flagg e Napoli prova ad accorciare, ma Tortona riallunga con un nuovo break e si porta anche a +15 con due punti di Gorham, poi Napoli tenta di tornare in gara ma è praticamente finito ed i padroni di casa chiudono la pratica vincendo cosi con il risultato di 87-76 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TORTONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Tortona Napoli non sarà proposta sui canali della nostra tv, potrete però seguirla in diretta streaming video, se abbonati, sulla nuova piattaforma LBA Tv.

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 65-55), CAMPANI IN DIFFICOLTA’

Termina la diretta del terzo quarto del campionato di serie A1 tra Tortona e Napoli con i padroni di casa che hanno dato il primo grande break alla gara, dopo due quarti invece molto equilibrati. Il terzo quarto inizia subito con lo show di Hubb che prima fa una tripla e poi con un altro paio di canestri porta i padroni di casa a +9.

Napoli reagisce con Croswell, poi ci pensa Bolton ma Riisma allunga e porta Tortona in fuga con i partenopei in grossa difficoltà. Due punti ai liberi per Simms ed El Amin porta Napoli a +7 ma Tortona realizza una nuova tripla e allunga nuovamente, Napoli in costante difficoltà, il quarto finisce 65-55 per Tortona (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 43-41), CHE EQUILIBRIO

Termina la diretta e il primo tempo del match valido per la giornata di campionato tra Tortona e Napoli e i primi due parziali si sono conclusi sul risultato di 43-41 con grande equilibrio tra le parti e nessuna delle due squadre che riesce a predominare rispetto agli avversari. Andiamo a vedere meglio il secondo quarto.

Tortona prova subito a scappare ed allunga fino a +7, Simms accorcia mentre poi Chapman prova ad allungare. Napoli però non molla, tripla di El Amin, Bolton e timeout di Tortona ma si gioca punto su punto, i campani non mollano e il quarto si chiude con una tripla a testa, prima di Baldasso e poi di Flagg. Match in grande equilibrio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 23-19), PADRONI DI CASA AVANTI

E’ terminata la diretta del primo quarto del match di campionato di serie A1 di basket tra Tortona e il Napoli Basket. I padroni di casa sono una delle rivelazioni del campionato ma anche Napoli – reduce da due vittorie consecutive – vive un buon momento di forma. Grande equilibrio in questa prima frazione di gara, conclusa sul risultato di 23 a 19.

Apre le marcature Gorham con una tripla, risponde Croswell ma si va punto a punto, per Napoli subito tripla di Mitrou-Long e si va al timeout. Napoli esce bene dal timeout prima con Simms e poi con Croswell che pareggia i conti momentaneamente. Nell’ultimo minuto poi Tortona fa quattro punti di fila e chiude il primo quarto in vantaggio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Comincia la diretta Tortona Napoli, e questa partita può essere considerata interessante anche perché le due squadre sono in Serie A1 dallo stesso momento e cioè dal 2021, un ritorno per i partenopei che nel 2006 avevano già vinto la Coppa Italia, una storica prima volta per i piemontesi.

Da quel momento le cose sono andate diversamente, possiamo dire così: Tortona infatti ha centrato la qualificazione ai playoff per i primi tre anni e nelle prime due occasioni è anche arrivata in semifinale, Napoli la post season non l’ha mai vista pur avendola sfiorata nel 2024, rimanendo per due terzi del campionato tra le prime otto. I partenopei però nello stesso anno sono riusciti a mettere in bacheca la Coppa Italia, che Tortona ha avvicinato nella stagione da neopromossa fermandosi in finale; in entrambi i casi l’avversaria era Milano.

Per quanto riguarda gli allenatori, entrambe ne hanno cambiati alcuni e adesso con Mario Fioretti e Alessandro Magro cercano stabilità, però mettiamo comodi per scoprire cosa succederà sul parquet in questa partita che potrebbe ulteriormente lanciare una delle due squadre, finalmente la diretta Tortona Napoli sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA NAPOLI: POSSIBILE EQUILIBRIO IN CAMPO!

Torniamo in campo per vivere insieme la diretta Tortona Napoli, una partita che va in scena nella città piemontese alle ore 19:00 di domenica 2 novembre per la quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026, e che ci propone una bella sfida tra due squadre che alla fine potrebbero anche condividere gli obiettivi.

La Bertram Tortona, dopo una stagione in cui non è riuscita a giocare i playoff, è ripartita alla grande: immediato blitz all’Unipol Forum contro Milano, poi un rendimento che è sempre rimasto costante nelle altre settimane, e la bella vittoria contro Trapani all’ultima giornata ha fatto ripartire la marcia in grande stile.

Napoli invece aveva perso le prime due partite, e sembrava dover soffrire sin dall’inizio; poi si è acceso il talento che certamente non manca nel roster a disposizione di Alessandro Magro, e dopo un ormai abituale colpo a Treviso la squadra partenopea si è anche permessa di battere Reggio Emilia, dunque bene anche qui.

Adesso si tratta di confermarsi in una diretta Tortona Napoli che promette in qualche modo scintille, si scontrano due mondi che se vogliamo possono essere considerati diversi ma con tanta voglia di emergere e trovare il proprio spazio in questo intrigante campionato di basket Serie A1.

DIRETTA TORTONA NAPOLI: COSA ASPETTARSI IN PIEMONTE?

Siamo vicini alla diretta Tortona Napoli e sotto i riflettori mettiamo per adesso la squadra partenopea, perché Alessandro Magro merita una citazione per come sta riuscendo, almeno per quello che si è visto ultimamente, a far girare una squadra che era considerata con potenziale ma si doveva ancora amalgamare, forse è giusto dire che bisognerà aspettare qualche partita più probante ma intanto già la vittoria contro Reggio Emilia ci dice qualcosa di come questa Napoli potrebbe aver svoltato rispetto allo scorso anno, merito appunto di un allenatore che già ai tempi di Brescia aveva mostrato le sue qualità.

Tortona allo stesso modo, ma forse anche di più, andrà giudicata nel lungo periodo perché si tratta comunque di un gruppo nuovo che ha bisogno di trovare la quadratura del cerchio, dopo una vita da assistente Mario Fioretti si trova a ricoprire un incarico da capo allenatore e nemmeno per lui la questione è semplice. La vittoria all’esordio sul parquet di Milano ha comunque rivelato alcune delle carte di una Bertram che sicuramente parte con la volontà di tornare a giocare i playoff, poi se sarà veramente così lo scopriremo strada facendo ma intanto questa partita contro Napoli è molto importante.