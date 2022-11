Diretta Tortona Napoli/ Streaming video tv: momento no per la Bertram (basket A1)

DIRETTA TORTONA NAPOLI: LA BERTRAM IN FLESSIONE!

Tortona Napoli, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Fabrizio Paglialunga e Giulio Pepponi, inizia alle ore 16:00 di domenica 27 novembre: siamo al PalaEnergica di Casale Monferrato, sede della 8^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. Per la Bertram è un periodo negativo: dopo cinque vittorie consecutive infatti sono arrivate due sconfitte, l’ultima sul parquet di Brescia anche abbastanza netta. Niente di grave per una squadra partita alla grande e che è comunque terza in classifica, ma certamente Marco Ramondino deve riprendere la marcia prima che il rallentamento diventi crisi.

Proverà allora ad approfittarne una Napoli la cui stagione per il momento ricalca quella dello scorso anno: sarà una lotta serrata per salvarsi in cui ogni punto racimolato farà brodo, settimana scorsa la vittoria contro Treviso è stata importantissima per staccarsi dall’ultimo posto in classifica e tenere il passo delle rivali. Aspettiamo di scoprire quello che succederà nel corso della diretta di Tortona Napoli; nelle poche ore che ci separano dalla palla a due proviamo anche a fare qualche considerazione circa i temi principali che ci accompagneranno nel corso di questa interessante partita del PalaEnergica.

La diretta tv di Tortona Napoli viene trasmessa su Eurosport 2, pertanto gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita sul decoder di Sky, nello specifico al numero 211 del loro decoder. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Nella diretta di Tortona Napoli uno dei principali aspetti di cui tenere conto è quello relativo alla flessione della Bertram: parlare di due sconfitte consecutive per una squadra che era prima in classifica può lasciare intendere un momento delicato, certamente è così ma non bisogna mai dimenticare che Tortona ha iniziato la sua preparazione in anticipo per giocare la Supercoppa, inoltre è al suo secondo anno di sempre in Serie A1 ed è già straordinario che abbia raggiunto tutti i traguardi che le abbiamo visto centrare nei mesi precedenti. Adesso chiaramente l’asticella si è alzata, ma i due ko non vanno comunque guardati con troppa ansia.

Napoli naviga secondo la sua rotta: due vittorie in sette partite sono un bottino magro, ma tante certezze che la squadra aveva acquisito sono evaporate e di fatto si è ripartiti quasi da zero, inseguendo una salvezza che l’anno scorso era arrivata per il rotto della cuffia ma comunque in maniera brillante. Come già detto la vittoria contro Treviso è stata importante perché si trattava di una sfida diretta e il morale della truppa di Maurizio Buscaglia si è alzato; vincere a Casale Monferrato sarà tutt’altro che semplice, ma il coach barese ci proverà.











