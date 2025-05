DIRETTA TORTONA NAPOLI: SERVE SOLO VINCERE

L’obiettivo è la vittoria, perché entrambe hanno obiettivi ancora da inseguire, anche se per gli ospiti potrebbe mancare davvero poco al traguardo: la diretta Tortona Napoli può essere presentata così, in attesa della palla a due oggi pomeriggio, domenica 4 maggio 2025, alle ore 18.15 a Casale Monferrato. Alla penultima giornata della stagione regolare della Serie A di basket, siamo d’altronde al momento dei verdetti o quasi. Il Napolibasket potrebbe festeggiare anche in caso di sconfitta se arrivassero buone notizie dagli altri campi, ma ovviamente punta al colpaccio per poter dire con le proprie forze di avere raggiunto definitivamente la salvezza.

Serve invece la vittoria nella diretta Tortona Napoli ai padroni di casa della Bertram Derthona Tortona, perché i piemontesi al momento sono noni in classifica e quindi primi degli esclusi dalla zona playoff. Bisogna quindi ricucire un gap ridotto ma che rischia di pesare come un macigno e ovviamente per riuscirci bisogna sfruttare al meglio l’occasione di questo turno casalingo contro una squadra che ha ben 12 punti in meno in classifica. Di certo ci sarà una favorita d’obbligo nella diretta Tortona Napoli, poi staremo a vedere…

TORTONA NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La piattaforma Dazn su abbonamento è il riferimento per la diretta Tortona Napoli in tv, il che evidentemente significa una diretta streaming video, come per tutte le partite della Serie A di basket.

DIRETTA TORTONA NAPOLI: DUE CAMMINI MOLTO DIVERSI

La diretta Tortona Napoli vede quindi favoriti i piemontesi, tuttavia sono i campani ad essere ormai ad un passo dal principale obiettivo stagionale. La festa avrebbe potuto iniziare già lunedì sera, quando però Napoli ha perso nettamente in casa contro Trapani: i siciliani hanno dominato fin dal primo quarto, per cui c’è stato poco da discutere e allora serve ancora uno sforzo per i partenopei. Napoli finora ha vinto solamente due partite in trasferta in tutto il campionato e allora sarebbe bello tagliare il traguardo della salvezza legittimandolo con una bella impresa su un campo sempre difficile.

Anche Tortona arriva da una sconfitta casalinga, sebbene in questo caso sia stata contro l’Olimpia Milano. Al di là del comprensibile scivolone contro una big, pesa un rendimento un po’ al di sotto delle aspettative, che ora mette Tortona a rischio assenza dai playoff. Dando uno sguardo generale alla stagione, pesa il rendimento casalingo: 7-7, esattamente come in trasferta, per un equilibratissimo 14-14 complessivo. Il 50% però non è eccezionale davanti al pubblico amico, per migliorarlo l’ultima occasione è la diretta Tortona Napoli…