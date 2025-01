DIRETTA TORTONA PERISTERI: GARA-1 DEL PLAY-IN

C’è un pizzico di amarezza ad accompagnarci verso la diretta Tortona Peristeri, la partita che alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 gennaio 2025, presso il PalaFerraris di Casale Monferrato, sarà valida come gara-1 per il play-in della Champions League di basket. Infatti la Bertram Derthona Tortona è arrivata davvero ad un soffio dalla vittoria del girone, che avrebbe garantito l’immediato accesso alla seconda fase a gironi, invece ci sarà prima da superare l’ostacolo rappresentato dai greci del Peristeri Domino’s, che hanno chiuso al terzo posto il loro girone.

In qualità di seconda classificata, nella diretta Tortona Peristeri la Bertram avrà il vantaggio di poter giocare in casa l’eventuale “bella” di questo play-in, cioè gara-3, che sarà in programma se necessario fra due settimane, dopo la partita di oggi e gara-2 che sarà invece naturalmente in Grecia settimana prossima. Sulla carta l’abbinamento è comunque favorevole, se si pensa a quanto fatto vedere fin qui dalle due squadre in questa Champions League, ma naturalmente il vantaggio teorico andrà applicato sul campo nella diretta Tortona Peristeri…

TORTONA PERISTERI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che la diretta Tortona Peristeri in tv non sarà garantita e che la partita non appariva nemmeno nella programmazione di DAZN per cui, salvo variazioni di palinsesto, potrebbe non esserci nemmeno la diretta Tortona Peristeri in streaming video, un motivo in più per affollare il palazzetto e far sentire il proprio tifo ai giocatori della Bertram.

DIRETTA TORTONA PERISTERI: I PIEMONTESI SONO FAVORITI?

In sede di presentazione della diretta Tortona Peristeri, adesso spieghiamo meglio perché i piemontesi potrebbero essere favoriti. Tortona infatti è reduce da una ottima fase a gironi, con cinque vittorie su sei partite e purtroppo la beffa della sconfitta con 18 punti di scarto sul campo del Manresa che ha vanificato il +17 per la Bertram nella partita d’andata. Sarebbe bastata una sconfitta con un margine appena inferiore per il primo posto, invece ecco i piemontesi costretti al play-in, dove entrano con il record migliore, perché nessun’altra squadra con un bottino di 5-1 non ha vinto il proprio gruppo.

Di fronte ci sarà il Peristeri che invece è stato terzo nel suo girone con due vittorie e quattro sconfitte. Il punto dei forza dei greci sono le partite in casa (2-1), mentre in trasferta hanno perso tre partite su tre. Facile capire quindi che la partita di oggi sarà già fondamentale: una sconfitta costringerebbe poi la Bertram a espugnare il campo degli ellenici e potrebbe essere complicato farlo, di conseguenza sarebbe davvero prezioso se la diretta Tortona Peristeri mettesse in discesa il play-in per i piemontesi…