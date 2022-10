Diretta Tortona Pesaro/ Streaming video tv: sfida tra prime della classe (basket A1)

DIRETTA TORTONA PESARO: È UN BIG MATCH!

Tortona Pesaro viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Christian Borgo e Alessandro Nicolini: l’appuntamento è alle ore 20:00 di sabato 15 ottobre per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È già un big match: al PalaEnergica di Casale Monferrato troviamo infatti due delle quattro squadre che viaggiano a punteggio pieno in classifica, le altre sono Milano e Virtus Bologna e dunque possiamo dire che Bertram e Vuelle siano le “intruse”, anche se sia Marco Ramondino che Jasmin Repesa stanno facendo un ottimo lavoro e, per esempio, Pesaro nell’ultimo turno ha battuto Venezia a 5 decimi dalla sirena.

Diretta/ Reggio Emilia Tortona (risultato finale 59-63): controsorpasso Derthona!

Per Tortona invece, dopo la clamorosa rimonta contro Trento, è andata a vincere a Reggio Emilia: continua dunque l’ottimo cammino in Serie A1 da parte di una società che sta confermando le sue ambizioni. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Tortona Pesaro, proviamo adesso ad approfondire quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dalla serata del PalaEnergica, sperando ovviamente di poter raccontare una partita di intensità e qualità a prescindere poi da quale sarà la squadra che porterà a casa la vittoria nella 3^ giornata.

DIRETTA/ Pesaro Venezia (90-89): finale al cardiopalma per i padroni di casa!

DIRETTA TORTONA PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita valida per la 3^ giornata di Serie A1 infatti non godrà della messa in onda, ma per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

Diretta/ Trieste Pesaro (risultato finale 74-100) streaming video tv: Gaines 23 punti

DIRETTA TORTONA PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina dunque la diretta di Tortona Pesaro: per le due squadre il punto attuale è quello di provare a rimanere in testa alla classifica, chiaramente siamo ancora lontani da un discorso che possa riguardare i playoff o altro ma, nel medio periodo, un primo traguardo da centrare per entrambe sarebbe la Final Eight di Coppa Italia – ci torneremo – per poi rimanere nelle prime otto e garantirsi i playoff.

Le storie delle due società sono naturalmente diverse: da una parte una Pesaro che ha scritto pagine gloriose del nostro basket e ha due scudetti in bacheca, dall’altra una realtà che possiamo definire nuova come Derthona Basket, che però ha saputo costruire con raziocinio fino a ritagliarsi la tanto agognata promozione in Serie A1, un primo viaggio in semifinale e per l’appunto la finale di Coppa Italia. Vedremo quello che succederà tra poche ore sul parquet del PalaEnergica, ma sicuramente queste due squadre potranno fare un campionato di alto livello in maniera continuativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA