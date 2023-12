DIRETTA/ Tortona Pistoia video streaming tv: è un inedito assoluto (basket, oggi 9 dicembre 2023)

DIRETTA TORTONA PISTOIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Tortona Pistoia rappresenta un inedito assoluto: strano ma vero, queste due società non si sono mai incrociate prima e, fatto curioso, sembrano quasi aver “studiato” le loro mosse per evitarsi. Naturalmente non è così, ma il loro trascorso è indicativo: Tortona, lo ricordiamo, fino al 2009 è stata in Serie C2 e poi finalmente nel 2012 è arrivata in Divisione Nazionale B, dovendo aspettare altri due anni per andare a prendersi quella LegaDue che ha frequentato fino al 2021, quando finalmente è arrivato il grande salto in Serie A1 con tanto di finale di Coppa Italia e doppia semifinale playoff, a conferma delle ambizioni ma anche della bontà del progetto tecnico che Derthona Basket è riuscita e sta riuscendo a sviluppare.

Pistoia invece, fondata nel 2000, in Serie A2 ci è arrivata nel 2007 e poi ha timbrato la promozione nel 2013, da quel momento ha trascorso sette anni consecutivi in Serie A1 per poi rinunciare all’iscrizione post-Covid, e impiegare tre stagioni per tornare alla massima categoria del basket italiano. Dunque, la diretta di Tortona Pistoia non si è mai giocata prima: sarà davvero curioso scoprire come andranno le cose tra due società che, possiamo dirlo, aspirano a mettere costantemente il loro nome sulla mappa della pallacanestro di casa nostra, e per come stano andando le cose potrebbero farlo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Pistoia sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché il match è trasmesso da Eurosport e dunque al numero 210 del decoder di Sky Sport. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARTITA DELICATA!

Tortona Pistoia, partita in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 20:30 di sabato 9 dicembre per l’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Incredibilmente, le due squadre hanno gli stessi punti in classifica: entrambe hanno vinto 5 partite, ma questo è un traguardo finora minimo per una Bertram che, battuta nettamente dalla Virtus Bologna, non è ancora riuscita a trovare quella continuità che nelle ultime due stagioni le ha permesso di diventare una straordinaria semifinalista del nostro torneo, stupendo tutto gli addetti ai lavori.

Pistoia invece, tornata in Serie A1 dopo tre anni, era attesa a una dura corsa per la retrocessione e invece oggi sarebbe ai playoff: incredibile davvero il rendimento di una Estra che sabato ha anche battuto Napoli, e dunque ha fatto vedere di potersi davvero giocare la post season e, nell’immediato, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, cui sulla carta non manca poi moltissimo. La diretta di Tortona Pistoia potrebbe dunque fornire altre sorprese, e mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali della serata.

DIRETTA TORTONA PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Tortona Pistoia, che come già detto potrebbe stupire: la Estra, insieme a Napoli, è certamente la grande rivelazione in questo primo scorcio di campionato e una settimana fa si è anche permessa di battere la GeVi, dopo aver timbrato il primo successo di sempre sul parquet dell’Olimpia Milano. Una squadra costruita con budget ridotto ma che è allenata benissimo da Nicola Brienza, che adesso può davvero sognare in grande stile pur sapendo che ovviamente il percorso è appena iniziato, e bisognerà confermare questa ottima qualità di gioco e risultati.

Tortona come già detto non sta ancora riuscendo a esprimersi al massimo: in generale non sta facendo male perché il record è comunque al 50%, ma inevitabilmente le ultime due stagioni hanno alzato non di poco l’asticella e adesso la Bertram, che ha appena perso Mike Daum come già raccontavamo, si trova a dover fare i conti con i paragoni dello scorso biennio prima ancora che con le avversarie, che hanno imparato a conoscere la squadra di Marco Ramondino e la aspettano al varco. Mancare i playoff sarebbe certamente una delusione, vedremo intanto come andrà tra poche ore…











