DIRETTA TORTONA PISTOIA (RISULTATO FINALE 94-68): TRIPLICE ZERO

Serata da incorniciare per Tortona, che domina Pistoia dal primo all’ultimo minuto e porta a casa una vittoria netta con un +26 finale. La partita si indirizza già nel primo quarto, chiuso sul 31-15, grazie a una difesa aggressiva e a un attacco efficace, con Kuhse subito protagonista (8 punti nella prima frazione). Pistoia non trova mai soluzioni per contenere l’attacco dei padroni di casa, mentre Tortona allarga il divario nel secondo quarto (52-34 all’intervallo) con un ottimo impatto dalla panchina di Weems, autore di 11 punti e 2 stoppate.

Nel terzo periodo, ci pensa Baldasso a spegnere qualsiasi tentativo di rimonta, mettendo a referto 15 punti con 3 triple, oltre a rimbalzi e assist che consolidano il dominio dei piemontesi (69-48 al 30’). L’ultimo quarto è pura gestione per Tortona, che chiude con un successo senza discussioni. Una prestazione corale di alto livello, mentre per Pistoia c’è tanto da rivedere, soprattutto nella fase difensiva. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA PISTOIA (RISULTATO LIVE 69-48): FINE TERZO QUARTO

Tortona continua a dominare contro Pistoia in questa diretta e chiude il terzo quarto avanti 69-48, aumentando ulteriormente il divario rispetto alla prima metà di gara. La squadra di coach Ramondino mantiene alta l’intensità e trova grande efficacia nel tiro da fuori, grazie soprattutto a un Baldasso ispiratissimo.

L’esterno ex Olimpia mette a referto 15 punti, realizzando ben tre triple e dando un contributo fondamentale anche in altre zone del campo con due rimbalzi e tre assist. Pistoia fatica a trovare continuità offensiva e soffre la maggiore fisicità di Tortona, che ormai ha il controllo totale del match. Nell’ultimo quarto servirà un’impresa per provare a riaprire la gara. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA PISTOIA (RISULTATO LIVE 52-34): FINE SECONDO QUARTO

Tortona continua a dominare e chiude il primo tempo avanti 52-34 contro Pistoia in questa diretta, mettendo in evidenza una netta differenza di qualità tra i giocatori in campo. Se nel primo quarto gli ospiti avevano già mostrato difficoltà nel contenere l’intensità avversaria, la situazione peggiora ulteriormente quando entrano le seconde linee.

Weems, in uscita dalla panchina, si rende protagonista con un impatto devastante: 11 punti e due stoppate fondamentali in difesa, a dimostrazione della superiorità di Tortona su entrambi i lati del campo. Pistoia, finora troppo morbida in difesa e poco concreta in attacco, dovrà trovare soluzioni per rientrare in partita, ma il divario sembra già importante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA PISTOIA (RISULTATO LIVE 31-17): FINE PRIMO QUARTO

Tortona parte fortissimo e chiude il primo quarto avanti 31-15 contro Pistoia, dominando sia in attacco che in difesa. Gli ospiti faticano enormemente a trovare soluzioni offensive efficaci, soffrendo l’intensità difensiva dei padroni di casa, che marcano duro fin dal perimetro.

In attacco, Tortona sfrutta bene i suoi giochi e trova con continuità il tiro dalla media distanza, con Kuhse sugli scudi: già otto punti per lui in questa prima frazione. Pistoia dovrà cambiare marcia se vuole rientrare in partita, soprattutto trovando risposte difensive più solide contro un avversario che sta girando a ritmi altissimi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA PISTOIA: BERTRAM PER I PLAYOFF!

La diretta Tortona Pistoia si gioca alle ore 17:30 di domenica 23 marzo, nella 23^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 troviamo una Bertram che ha una gran bella occasione per fare un ulteriore passo avanti verso l’ennesima qualificazione ai playoff, che sarebbe la quarta in altrettante stagioni nel massimo campionato. Dopo aver dominato a Scafati, Tortona ha agganciato Trieste al settimo posto: il vantaggio nei confronti di Venezia, attualmente nona in classifica, è sempre di una partita e dunque la corsa è davvero estenuante e durerà presumibilmente fino all’ultimo, ma intanto Derthona Basket può scalare altre posizioni.

Oggi come detto l’occasione è propizia, perché arriva Pistoia che è ultima in classifica e in crisi di risultati: battuta anche da Trento, in maniera netta, ha ormai perso ogni certezza anche se continua a lavorare con orgoglio nella speranza che la nuova proprietà possa finalmente portare stabilità fuori dal campo che si traduca anche nella sicurezza sul parquet, intanto la diretta Tortona Pistoia rappresenta l’ennesima sfida molto complessa per i toscani ma le sorprese ci possono sempre essere, e dunque siamo curiosi di sapere come andranno le cose questo pomeriggio.

DIRETTA TORTONA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione una reale diretta Tortona Pistoia, infatti l’unica modalità per accedere alle immagini della partita sarà, per gli abbonati, quella della diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA TORTONA PISTOIA: ESTRA, ORA O MAI PIÙ

Nella diretta Tortona Pistoia arriva dunque la Estra ultima in classifica: se non altro l’insediamento del nuovo presidente dovrebbe aver coperto la falla relativa a stipendi arretrati e altri pagamenti, questo significa che, per quanto sappiamo ora, Pistoia dovrebbe comunque concludere il campionato senza penalizzazioni e dunque potrà giocarsi la salvezza sul campo, peccato solo che lo scenario di grande confusione nel corso della gestione Ron Rowan abbia presumibilmente fatto perdere parecchio alla squadra, tra cambi di allenatore e totale incertezza su quello che sarebbe stato il futuro anche a breve termine.

Adesso serve una risposta sul campo: la classifica e il trend totalmente negativo di alcune avversarie dirette ci dicono che la salvezza della squadra toscana è possibile, ma bisogna iniziare a raccogliere quelle vittorie pesanti che finora sono sempre mancate. Tortona, squadra da playoff, è una rivale che sente di aver finalmente cambiato passo: sicuramente nella partita di oggi i piemontesi sono totalmente favoriti, ma dovranno stare attenti a non dare per scontata una Pistoia che ha orgoglio e soprattutto sempre meno margini, e dunque dovrà giocare questo pomeriggio come se fosse una finale. Staremo a vedere cosa ci dirà il campo…