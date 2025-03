DIRETTA TORTONA PROMITHEAS: SERVE SOLO LA VITTORIA

Inutile girarci attorno: bisogna solo vincere nella diretta Tortona Promitheas, con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 4 marzo 2025, al Pala Ferraris. Dopo un mese di pausa, torna la Champions League di basket, ma il girone I è iniziato malissimo per italiani e greci, con due sconfitte nelle prime due giornate della seconda fase a gruppi. Di conseguenza, è facile capire come in casa contro l’altro fanalino di coda sia di fatto obbligatorio vincere per la Bertram Derthona Tortona per cercare poi di rimontare le prime due, dal momento che da ogni gruppo ci saranno appunto due posti per i quarti di finale.

Questa settimana e la prossima ci sarà la doppia sfida con il Promitheas Patrasso, l’ideale sarebbe vincerle entrambe per rilanciarsi davvero, sfruttando anche il fatto che ovviamente Aek Atene e Wurzburg si toglieranno punti a vicenda, però si deve pensare una partita alla volta. Il terzo scivolone consecutivo, per di più in casa e contro una rivale non trascendentale, sarebbe infatti deleterio per il cammino europeo dei piemontesi. L’espressione sarà abusata, ma in questo caso di certo non si va lontano dalla verità indicando nella diretta Tortona Promitheas già una sorta di ultima spiaggia per le speranze di essere protagonisti in Champions League.

TORTONA PROMITHEAS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Tortona Promitheas in tv sarà più correttamente una diretta streaming video tv, perché una volta di più ricordiamo che la Champions League di basket è trasmessa da DAZN.

DIRETTA TORTONA PROMITHEAS: PER INVERTIRE LA TENDENZA

Verso la diretta Tortona Promitheas non possiamo fare a meno di evidenziare che il cammino della Bertram è stato a lungo molto positivo in questa edizione della Champions League, con sette vittorie nelle prime otto partite disputate tra la prima fase a gironi e il play-in. Peccato che tutto sembri essersi bloccato sul più bello, anche se va detto che Tortona ha giocato finora due volte su due in trasferta: per i piemontesi è stato beffardo il ko per un solo punto a Wurzburg nella prima giornata (80-79), poi è arrivata anche la sconfitta per 93-86 ad Atene, in un match comunque combattuto.

Insomma, non tutto è stato negativo per Tortona finora, però ovviamente adesso è giunto il momento di invertire la tendenza. Uno dei fattori positivi è che tre delle ultime quattro giornate saranno in casa per la Bertram, a cominciare dal match forse potenzialmente più semplice dal punto di vista tecnico, ma ovviamente fondamentale mentalmente. Oggi non ci sono alternative alla vittoria, sarà quindi un bell’esame anche in termini di personalità quello che nella diretta Tortona Promitheas attenderà gli uomini di coach Walter De Raffaele.