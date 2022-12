Diretta Tortona Sassari/ Streaming video tv: Bertram favorita (Serie A basket)

DIRETTA TORTONA SASSARI: SARDI IN CRISI NERA!

Tortona Sassari, diretta dagli arbitri Mazzoni, Bongiorni e Valeriani presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 10 dicembre 2022, essendo uno dei ben tre anticipi della decima giornata della Serie A di basket. Allora avviciniamoci alla diretta di Tortona Sassari dando innanzitutto uno sguardo alla posizione di classifica di Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari, osservando che i piemontesi sono eccellenti terzi a quota 14 punti, mentre la Dinamo sta vivendo un campionato difficile e ha appena 6 punti.

Di conseguenza per Tortona l’obiettivo sarà la migliore posizione possibile innanzitutto per la Final Eight di Coppa Italia e successivamente anche per i playoff scudetto, avendo ormai ampiamente dimostrato di non essere più “solo” una sorpresa. Per Sassari invece bisogna avere l’umiltà di parlare di salvezza senza cullarsi troppo nel recente passato ben più glorioso: prima bisogna uscire dai guai, poi eventualmente si penserà ai playoff. Di certo, la posta in palio è importante su entrambi i fronti: che cosa ci dirà la diretta di Tortona Sassari?

Presentando la diretta di Tortona Sassari, siamo partiti naturalmente dai dati di due classifiche profondamente diverse. La Bertram Tortona era attesa al varco: l’anno scorso era stata la meravigliosa rivelazione da neopromossa, ma il secondo anno spesso è quello più difficile. Ebbene, finora i piemontesi stanno facendo benissimo anche nel nuovo torneo, arrivano dal perentorio e spettacolare successo sul campo di Verona e con sette vittorie e due sconfitte sono alle spalle solamente delle corazzate Virtus Bologna e Milano, dunque pure il 2022-2023 sembra decisamente roseo per Tortona.

Sassari invece arriva da una brutta sconfitta casalinga con 29 punti di scarto contro Milano: l’Olimpia sicuramente è di un altro livello, ma francamente ci si aspettava di più dalla Dinamo, che invece in questo campionato non riesce proprio a spiccare il volo. C’è di peggio: finora Sassari ha vinto solamente in casa (3-2), mentre lontano dalla Sardegna c’è un disastroso bottino di quattro sconfitte in altrettante partite. Invertire il trend contro la Bertram non sarà facile, ma il Banco di Sardegna ci deve provare: la diretta di Tortona Sassari ci saprà sorprendere?











