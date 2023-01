Diretta Tortona Scafati/ Streaming video tv: squadre a caccia di riscatto (basket A1)

DIRETTA TORTONA SCAFATI: GRANDE OCCASIONE BERTRAM!

Tortona Scafati è in diretta alle ore 19:00 di domenica 22 gennaio, presso il PalaEnergica di Casale Monferrato: partita valida per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È una sfida interessante, tra due squadre che fino al 2021 non erano in questa serie: la Bertram ci è poi arrivata per la prima volta stupendo tutti, Scafati l’ha seguita un anno più tardi dopo circa tre lustri. Tortona terza in classifica, nonostante il brutto ko di Milano la Bertram ha saputo confermare la sua posizione e dunque sfiderà Trento nel primo turno di una Coppa Italia di cui è “finalista in carica”.

DIRETTA/ Milano Tortona (risultato finale 79-63): vince Olimpia!

Scafati invece alla Final Eight avrebbe potuto arrivarci, in corsa fino all’ultima giornata di andata ha poi perso in casa contro Pesaro (anche in maniera netta) non riuscendo così a centrare un obiettivo che comunque sarebbe stato giusto la ciliegina sulla torta, perché la Givova punta alla salvezza e in questo momento è in una posizione non certo pessima. Vedremo quindi quello che la diretta di Tortona Scafati ci porterà in dote; aspettando che la partita di Casale Monferrato prenda il via ne possiamo analizzare brevemente quelli che saranno gli aspetti principali sul parquet del PalaEnergica.

Diretta/ Varese Tortona (risultato finale 88-89): vittoria in extremis per gli ospiti

DIRETTA TORTONA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Scafati non è una di quelle che per questa 16^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Tuttavia, ormai lo sappiamo bene, dobbiamo ricordare che tutte le partite del massimo campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

Diretta/ Tortona Treviso (risultato finale 90-95): successo meritato per i veneti!

DIRETTA TORTONA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Ci farà compagnia tra poco la diretta di Tortona Scafati, una partita che come detto possiamo considerare incrocio tra piazze nuove di Serie A1, anche se poi quella campana ci era già stata in passato. Entrambe alla ricerca di un ideale posto al sole, ma Derthona Basket sembra già averlo trovato perché la semifinale playoff dello scorso anno, appunto replicando la finale di Coppa Italia, è un risultato straordinario per una squadra che non era mai stata al piano di sopra e che ora, grazie a un progetto solido e un allenatore che sta dimostrando di essere bravissimo, questo altissimo livello potrebbe anche essere confermato e mantenuto a lungo.

Il processo di Scafati è stato diverso, inizialmente ci sono state difficoltà nell’approccio alla Serie A1 e a pagare è stato coach Alessandro Rossi; Attilio Caja, tecnico esperto, ha preso in mano il roster e con un paio di aggiunte in corso d’opera (soprattutto quella del fidato Stan Okoye) la Givova si è davvero messa in moto, tanto da arrivare a giocarsi la Coppa Italia negli ultimi 40 minuti. La salvezza, soprattutto per il fatto che la classifica del campionato è ancora piuttosto corta, resta comunque un obiettivo che andrà conquistato con sudore e fatica ma certamente la Scafati vista sotto la guida di Caja è una squadra che può centrare il traguardo, vedremo intanto come andrà questa sera la partita contro Tortona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA