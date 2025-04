DIRETTA TORTONA TENERIFE: GARA-3 DA ANDARE A PRENDERE!

L’appuntamento con la diretta Tortona Tenerife è alle ore 18:30 di mercoledì 16 aprile 2025, presso il PalaEnergica di Casale Monferrato: si gioca qui per gara-2 dei quarti di finale di basket Champions League 2024-2025. La Bertram vuole prendersi gara-3: una settimana fa è stata eroica la prestazione di Tortona, che contro una corazzata di questa competizione – finalista della passata edizione – ha avuto anche un +4 a meno di due minuti dal termine ma poi è stata ripresa, ha rischiato di perdere nei tempi regolamentari e ha tenuto botta in overtime, cedendo anche a causa di un fischio quantomeno dubbio.

Diretta/ Sassari Tortona (risultato finale 87-82): successo casalingo, che gara! (13 aprile 2025)

Ha dunque vinto Tenerife, ma la squadra delle Canarie ha comunque mostrato qualche crepa: Tortona, che in campionato si è complicata la vita verso i playoff perdendo a Sassari, ha la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari e tornare così alla Santiago Martin Arena per l’episodio decisivo della serie, in quella che sarebbe la prima grande corsa europea nella storia della società. Siamo dunque impazienti di seguire insieme la diretta Tortona Tenerife, dunque possiamo provare a ipotizzare quello che succederà a Casale Monferrato quando le due squadre scenderanno sul parquet.

Diretta/ Tenerife Tortona (risultato finale 93-89): Bertram ko all'overtime (Champions League, 9 aprile 2025)

DIRETTA TORTONA TENERIFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Tortona Tenerife potrete rivolgervi esclusivamente a DAZN, piattaforma che garantisce la messa in onda in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati.

DIRETTA TORTONA TENERIFE: LA BERTRAM CI CREDE

Per ora la diretta Tortona Tenerife rappresenta certamente il momento più alto nella storia di Derthona Basket: se tre anni fa c’era stata la finale di Coppa Italia, oltre ovviamente alle due semifinali playoff in Serie A1, adesso la Bertram può addirittura sognare una semifinale europea e poco importa che non si tratti di Eurolega o Eurocup, bisogna procedere per gradi e il primo sarebbe quello di fare ulteriore strada in questa manifestazione, che in passato è stata vinta da squadre di grande blasone e che certamente aiuterebbe Tortona a posizionarsi ancora meglio sulla mappa del grande basket.

DIRETTA/ Tortona Trapani (risultato finale 91-101): Notae 20 punti (basket A1, 5 aprile 2025)

Perché sia così però è necessario vincere stasera, e forzare gara-3: a dire il vero bisogna dire che la squadra piemontese ha perso un po’ di smalto, e in campionato con quattro giornate da giocare rischia seriamente di non riuscire a qualificarsi per i playoff, andando così a mancare la post season per la prima volta da quando ha fatto il salto in Serie A1. Questo lo vedremo, intanto è giusto che Walter De Raffaele ragioni partita per partita e quella che arriva oggi pomeriggio è fondamentale anche per dare nuovo sprint a Tortona, Tenerife come detto è osso durissimo ma si è anche rivelata battibile.