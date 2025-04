DIRETTA TORTONA TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente siamo alla diretta Tortona Trapani, e di questa intrigante partita dobbiamo anche dire che la Bertram si lancia verso un finale di stagione che potrebbe essere entusiasmante. Non va infatti dimenticato che la società piemontese, alla sua seconda partecipazione, si è qualificata ai quarti di Champions League: secondo posto nel girone eliminatorio, playoff superato contro il Peristeri e poi una Top 16 nella quale Tortona ha ottenuto un’altra piazza d’onore alle spalle dell’Aek Atene. Purtroppo il sorteggio non è stato troppo benevolo: certamente le possibilità di pescare bene erano limitate ma Tenerife è l’avversario peggiore che potesse capitare.

Gli spagnoli hanno battuto due volte Reggio Emilia in Top 16, hanno chiuso il loro girone con sei vittorie e zero sconfitte e hanno così replicato il passo del primo turno, dunque abbiamo 12-0 in Champions League. La qualificazione sarà durissima, ma in caso di semifinale l’avversaria sarebbe una tra Cez Nymburk e Galatasaray: decisamente più abbordabili, e con i turchi ci sarebbe anche la motivazione extra di vendicare l’eliminazione dello scorso anno. Intanto però c’è l’impegno di campionato da onorare perché altrettanto importante, dunque vediamo cosa succederà nella diretta Tortona Trapani che sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE TORTONA TRAPANI

Non ci sarà modo di assistere alla diretta tv di Tortona Trapani se non sulla piattaforma DAZN, che garantisce ai suoi abbonati tutte le partite di basket Serie A1 in diretta streaming video.

BIG MATCH DA BRIVIDO!

La diretta Tortona Trapani prende il via alle ore 20:30 di sabato 5 aprile, uno dei due anticipi nella 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: lo possiamo definire un big match tra due società che, almeno per ora, stanno avendo un percorso simile perchè già da neopromosse si sono rivelate capaci di lottare per le prime posizioni del campionato, la Bertram poi ha giocato due semifinali consecutive e una finale di Coppa Italia mentre gli Shark sono arrivati al primo posto in classifica, ora però attenzione perché la realtà attuale ci dice che, a causa del ko di Venezia, Tortona in questo momento sarebbe fuori dai playoff e dunque ha bisogno di tornare a vincere.

Così anche Trapani, che ha perso a Sassari proprio quando appariva lanciata e si era presa la vetta solitaria: la sconfitta degli Shark è un ottimo riassunto di come questo campionato sia davvero folle, le prime in classifica hanno già perso sette partite e questo crea una classifica davvero corta, tutto sommato comunque i siciliani dovrebbero avere il pass per i playoff ma attenzione a un’eventuale sconfitta nella diretta Tortona Trapani, del resto i piemontesi avevano già sbancato il PalaShark nel match di andata, anche se ormai sono passati oltre cinque mesi da quel giorno.

DIRETTA TORTONA TRAPANI: BERTRAM IN BILICO

Con la diretta Tortona Trapani stiamo per vivere una delle partite più interessanti nel quadro del campionato di Serie A1, come già detto le due squadre si possono equiparare per il cammino avuto ma è anche giusto sottolineare come la Bertram sia ormai alla quarta stagione consecutiva nella massima serie – dove non aveva mai giocato – mentre gli Shark dopo un’assenza di oltre trent’anni ci sono tornati da qualche mese e dunque, come matricola, stanno impressionando avendo comunque un buon budget a disposizione, come del resto era per Tortona Basket quando nel 2021 è arrivata in Serie A1.

Possiamo allora definirle sorprese perché non è mai semplice inserirsi nella lotta tra corazzate e rimanere ad alto livello, ma sia per Tortona che per Trapani aspettative e ambizioni erano già alte in partenza, dunque l’appellativo di favola non trova troppa cittadinanza nelle due piazze pur se questo non cancella i grandi meriti avuti anche in questa stagione. Tortona appunto ha bisogno di una vittoria di prestigio per tornare in zona playoff, dopo aver mancato la qualificazione in Coppa Italia rimanere fuori anche dalla post season sarebbe certamente un flop ma prendersi la vittoria al PalaEnergica di Casale Monferrato, contro questa avversaria, darebbe certamente tanta fiducia.