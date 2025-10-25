Diretta Tortona Trapani streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi sabato 25 ottobre 2025

DIRETTA TORTONA TRAPANI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Mentre aspettiamo l’ormai imminente palla a due, dobbiamo naturalmente precisare che la diretta Tortona Trapani ha il fascino della sfida tra due formazioni che hanno saputo prendersi rapidamente un ruolo da protagoniste nel palcoscenico del basket italiano, ma la storia non fornisce spunti particolarmente significativi, data la ridotta tradizione ad alto livello dei due club. Possiamo comunque ricordare i due precedenti dello scorso campionato di Serie A: curiosamente era il 26 ottobre 2024 quando Tortona andò a vincere con il risultato di 78-84 sul parquet di Trapani.

I successi in trasferta furono d’altronde una costante nello scorso torneo fra piemontesi e siciliani, perché il 5 aprile scorso il pubblico della Bertram Derthona Tortona dovette assistere al ko casalingo della propria squadra per 91-101 contro i Trapani Shark. I siciliani sperano di assistere a un’altra vittoria in trasferta, i piemontesi di imporre questa volta il fattore campo, la verità come sempre arriverà dalla diretta Tortona Trapani! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORTONA TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ottime notizie per la diretta Tortona Trapani in tv, perché il match in terra piemontese sarà visibile per gli abbonati sui canali di Sky Sport e con i relativi servizi per la diretta streaming video in aggiunta a LBATV.

TORTONA TRAPANI: CON OBIETTIVI AMBIZIOSI

Sarà affascinante la sera in compagnia della diretta Tortona Trapani oggi, sabato 25 ottobre 2025, con palla a due alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello Sport naturalmente di Tortona, che ospiterà in anticipo uno degli appuntamenti più tecnicamente significativi nella quarta giornata della Serie A di basket.

I padroni di casa della Bertram Derthona Tortona sono reduci dalla sconfitta sul campo di Trento che ha fatto finire l’imbattibilità dei piemontesi, che comunque sono ancora in saldo positivo, dal momento che Tortona in precedenza aveva colto due vittorie, in particolare grazie al colpaccio all’esordio sul campo della Olimpia Milano.

Se Tortona ha 4 punti in classifica, i Trapani Shark sul campo dovrebbero averne 6 ed essere quindi ancora a punteggio pieno. Non è evidentemente così a causa dei 4 punti di penalizzazione, ma ciò nulla toglie all’ottimo rendimento dei siciliani, che in trasferta hanno già vinto a Trieste e Cantù, con nel mezzo il successo casalingo contro Venezia.

Adesso arriva un’altra trasferta, la terza in quattro partite, ma Trapani ha dimostrato di non soffrire i viaggi. Semmai ci sarà da temere la forza della Bertram, che vorrà tornare immediatamente alla vittoria dopo il primo passo stagionale: ecco allora perché vi avevamo parlato di una serata affascinante grazie alla diretta Tortona Trapani…

DIRETTA TORTONA TRAPANI: QUALI SONO I PUNTI DI FORZA?

Abbiamo quindi già colto il notevole valore tecnico della diretta Tortona Trapani, naturalmente alla quarta giornata è ancora difficile fare valutazioni complete sui punti di forza delle varie squadre. Ad esempio, per Tortona si sarebbe detto la difesa capace di tenere a 71 punti l’Olimpia al Forum, ma anche l’attacco che ne ha invece segnati 107 contro Treviso, prima della battuta d’arresto che ha visto la Bertram convincere poco in entrambe le fasi a Trento, rimediando quindi una inevitabile sconfitta per 89-75.

Per Trapani si potrebbe invece mettere in copertina l’attacco, con momento che gli Shark hanno segnato 91 punti a Trieste e addirittura 109 (sia pure ai supplementari) per battere Venezia nella seconda giornata, poi però settimana scorsa si è messa in luce in particolare modo la difesa, che ha concesso a Cantù solamente 63 punti in occasione del colpaccio siciliano in Brianza. Questo è ciò che una prima analisi ci potrebbe dire, di certo però siamo curiosi di scoprire quali elementi aggiungerà la diretta Tortona Trapani, validissimo banco di prova per entrambe le formazioni…