DIRETTA TORTONA TRENTO/ Video streaming tv: Semaj Christon è l’eroe di gara-1

La diretta di Tortona Trento prende il via ovviamente da dove si era interrotta domenica: la vittoria della Bertram a fil di sirena, con il canestro in post basso di Semaj Christon che ha trovato il definitivo 79-78 con 2 secondi da giocare. Il playmaker di Tortona ha così risposto a Matteo Spagnolo, il cui tiro in sospensione a 8 secondi dal termine sembrava aver lanciato Trento verso la vittoria esterna; pensare che Christon fino a quel momento aveva segnato 9 punti tirando 2/10, infatti la sua prestazione è stata comunque mediocre e chiusa con 6 di valutazione. Meglio Tyler Cain, 9 punti e 9 rimbalzi, e Mike Daum che ha segnato 14 punti anche se con 1/4 dal perimetro.

Nella serata di Trento, i due top scorer sono stati Darion Atkins e Diego Flaccadori che hanno fatto registrare 16 punti, l’azzurro ha anche infilato un ottimo 3/5 dall’arco; poi 14 per Andrejs Grazulis, ma la Dolomiti Energia ha tirato 7/20 dalla lunga distanza e, in una partita punto a punto, questo è stato chiaramente deleterio. Adesso si gioca gara-2 che potrebbe essere totalmente diversa rispetto a 48 ore fa, non resta che scoprire come andranno le cose sul parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trento sarà trasmessa su DMAX, quindi sarà un appuntamento in chiaro per tutti perché il canale è presente al numero 52 del vostro digitale terrestre. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

TORTONA TRENTO: ANCORA EQUILIBRIO?

Tortona Trento, che è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato alle ore 19:00 di martedì 16 maggio, si gioca per gara-2 del primo turno playoff di basket Serie A1 2022-2023. Avevamo presentato questa serie come interessante e poco scontata, e il primo episodio ci ha detto esattamente questo: Tortona ha vinto in casa, ma le è servita una mezza magia di Semaj Christon con due secondi sul cronometro per avere ragione della Dolomiti Energia, che nell’azione precedente aveva trovato il canestro del controsorpasso.

Una sconfitta dura per Trento, che ha fatto vedere di poter fare il blitz al PalaEnergica ma adesso dovrà anche dimostrare di poter giocare un’altra partita di questo tenore, soprattutto dal punto di vista psicologico perché il ko, per come è maturato, suona come una grande occasione persa. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Tortona Trento, proviamo a fare qualche rapido excursus attraverso quelli che sono i temi principali di questa gara-2, anticipando anche quello che potrebbe succedere tra poco sul parquet di Casale Monferrato.

DIRETTA TORTONA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Tortona Trento promette ancora spettacolo: la Dolomiti Energia è una squadra abituata a giocare i playoff e lo ha dimostrato anche domenica sera, andando davvero ad un passo dal blitz che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della serie e, nel concreto, avrebbe girato il fattore campo a proprio favore. Trento dunque ci riprova, nella consapevolezza che per andare in semifinale dovrà necessariamente vincere una partita al PalaEnergica; farlo in gara-5, se ci arriverà, potrebbe essere decisamente complesso e allora il colpo grosso andrà cercato soprattutto questa sera.

Dall’altra parte, Tortona ha mantenuto il vantaggio del campo ma ha sudato sette camicie: della Bertram va detto che è arrivata al primo turno dei playoff in una condizione abbastanza rivedibile, con qualche sconfitta di troppo sul groppone anche se poi il terzo posto in classifica è stato conservato. Adesso Marco Ramondino deve resettare tutto, come del resto bisogna fare sempre ai playoff: ogni partita è diversa dall’altra, anche all’interno della stessa serie, Tortona è sempre la favorita per qualificarsi alla semifinale e oggi ha la possibilità di volare sul 2-0 con il primo match point a disposizione.











