DIRETTA TORTONA TRENTO/ Video streaming tv: un incrocio speciale per Ariel Filloy

DIRETTA TORTONA TRENTO: L’INCROCIO

C’è un incrocio che possiamo definire interessante nella diretta di Tortona Trento: il veterano Ariel Filloy sta giocando la sua seconda stagione nella Bertram, e in questo primo turno di playoff affronta una Trento che gli evoca ottimi ricordi. Bisogna tornare alla stagione 2016-2017: Filloy aveva appena disputato due stagioni a Pistoia di cui era stato capitano, in estate su di lui aveva puntato Venezia che da qualche mese si era affidata a Walter De Raffaele, ex assistente di Carlo Recalcati (esonerato). La Reyer aveva costruito una grande squadra, vincendo lo scudetto: era stato un bel successo anche per un Filloy che all’epoca era in rampa di lancio, tanto che dopo una sola stagione in orogranata aveva lasciato Venezia accettando la proposta di Avellino, che era una corazzata.

Diretta/ Pesaro Tortona (risultato finale 82-78): suona la sirena!

La Scandone però era rimasta tale solo sulla carta: per due volte gli irpini, candidati allo scudetto, non avevano superato i quarti dei playoff e così Filloy aveva deciso di tornare a Venezia. Da qui Pesaro, quindi ecco Tortona: l’anno scorso l’esperienza dell’italo-argentino ha aiutato l’ambiziosa neopromossa a prendersi semifinale playoff e finale di Coppa Italia, oggi Filloy vuole fare l’ulteriore passo e contro Trento rivivrà ricordi preziosi che potrebbero aiutarlo ad elevare ancor di più il suo già buon rendimento, come ha mostrato nel corso di tutta la regular season. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Reggio Emilia Trento (risultato finale 94-70): dominio e vittoria di casa!

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trento sarà in chiaro per tutti: l’appuntamento è su Nove, dunque un canale che è presente sulla televisione digitale e che vi permetterà di seguire questa partita dei playoff. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Trento Venezia (risultato finale 86-84): finale al cardiopalma!

TORTONA TRENTO: INIZIANO I PLAYOFF!

Tortona Trento, che sarà in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 maggio ed è valida per gara-1 dei quarti playoff di basket Serie A1 2022-2023. Alla fine la Bertram ha conservato il suo terzo posto in classifica, nonostante la sconfitta di Pesaro: ko indolore grazie a Milano che ha battuto Sassari, in questo modo Tortona – che avrebbe comunque avuto il fattore campo – ha evitato il secondo incrocio consecutivo con una Venezia in grande forma e si è regalata Trento, certamente più abbordabile anche se sempre squadra da temere.

La Dolomiti Energia nell’ultima giornata ha tirato i remi in barca: di fatto quasi certa della sua posizione di classifica, è affondata sul parquet di Reggio Emilia contro una squadra con molta più fame, e adesso Lele Molin prepara il ritorno ai playoff sapendo che per andare in semifinale dovrà necessariamente vincere una partita in trasferta. Non sarà facile, ma intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Tortona Trento; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA TORTONA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Tortona Trento ci presenta un incrocio molto interessante: il bilancio stagionale dice 3-0 in favore della Bertram ma su questo torneremo perché bisogna dire altre cose, sicuramente Tortona entra nei playoff avendo i favori del pronostico circa una qualificazione in semifinale che era già arrivata nell’anno da neopromossa, e che anche questa volta potrebbe portare in dote un incrocio con la Virtus Bologna. Marco Ramondino ha intanto perso Demonte Harper, e potrebbe essere un fattore: lo ha sostituito, ma bisognerà rapidamente trovare una nuova chimica di squadra.

Trento, che come noto nel corso della stagione ha giocato anche in Eurocup (fallendo nuovamente il girone allargato), ha fatto ritorno ai playoff e dunque rimane un solo campionato (l’ultimo) in cui la Dolomiti Energia non è riuscita a entrare nelle prime otto della classifica. Una regolarità impressionante che ha portato in dote anche due finali scudetto consecutive; erano altri tempi, tornare alla serie per il titolo oggi appare decisamente più complicato ma innanzitutto bisognerà valutare l’andamento del quarto di finale contro Tortona, che lo spettacolo abbia inizio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA