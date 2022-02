Diretta Tortona Trento/ Streaming video tv: sfida con vista sui playoff! (basket A1)

DIRETTA TORTONA TRENTO: MOMENTO NO PER L’AQUILA!

Tortona Trento si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 febbraio, in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato: valida per la 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, mette a confronto due squadre che hanno 18 punti con il 50% di vittorie, e tra pochi giorni si ritroveranno a Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia (non come avversarie). La Bertram, reduce dalla sconfitta al fotofinish contro Treviso, continua a mantenere un passo sorprendente per quelle che erano le premesse, a oggi giocherebbe anche i playoff e sa di poter continuare su questa falsariga sino al termine della regular season.

DIRETTA/ Trento Boulogne (risultato 80-86) streaming video tv: fine match

L’Aquila invece ancora una volta si sta confermando tra le prime otto del nostro campionato, ma arriva da un momento poco brillante fatto di tre sconfitte consecutive, senza citare una situazione disastrosa in Eurocup. Sarà quindi una partita interessante, che potremmo anche definire una sorta di spareggio per un quinto posto che si sta giocando anche Brindisi; aspettando che la diretta di Tortona Trento prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi sui temi principali che verranno sciorinati nel corso della partita del PalaEnergica.

DIRETTA/ Trento Milano (finale 73-79): la spunta l'Olimpia!

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trento non è tra le partite che sono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 20^ giornata di campionato. Da quest’anno tuttavia, come ben sappiamo, esiste l’alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Lietkabelis Trento (risultato finale 74-57): ennesima sconfitta per l'Aquila

DIRETTA TORTONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Tortona Trento è dunque una partita tra due squadre che si stanno mantenendo in zona playoff: chiaramente premesse diverse, perché l’Aquila ha sempre giocato la post season da quando è arrivata in Serie A1 e dunque la sua presenza nella fase conclusiva della stagione non può essere una sorpresa, mentre la Bertram è al primo campionato di sempre in Serie A1 e si pensava che, al netto di acquisti importanti e ponderati in sede di mercato, la sua realtà fosse quella di una lotta per la salvezza. Invece da subito i piemontesi hanno spiccato il volo, a cominciare dalla Supercoppa.

Poi si sono confermati tra alti e bassi, certamente i playoff potrebbero ancora sfuggire ma questo non cancellerebbe il passo tenuto fino a oggi, anche perché arrivare in Coppa Italia è un traguardo già di per sé straordinario. La Final Eight la giocherà anche Trento, che proverà ad arrivare in fondo: la Dolomiti Energia in questa stagione sta tenendo un rendimento assolutamente asimmetrico, ottimo in Serie A1 ma pessimo in una Eurocup nella quale ormai l’eliminazione è solo questione di tempo e aritmetica. Vincere al PalaEnergica sarebbe un ottimo modo per riprendere la marcia dopo il ko interno contro Boulogne, staremo a vedere se le cose andranno in questo modo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA