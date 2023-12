DIRETTA/ Tortona Treviso video streaming tv: cosa successe l’anno scorso? (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA TORTONA TREVISO: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo la diretta di Tortona Treviso può essere utile fare un confronto con quanto accaduto nella passata stagione. Curiosamente, alla dodicesima giornata (cioè l’ultima giocata in questa Serie A1) la NutriBullet aveva sbancato il PalaEnergica di Casale Monferrato: Treviso aveva avuto un passo più omogeneo ma quella era stata la quarta vittoria in campionato, e dunque si potrebbe ripetere lo stesso identico scenario di allora qualora la squadra di Frank Vitucci dovesse fare il blitz sul parquet di Tortona, una squadra che come già detto non sta rispettando le premesse di inizio stagione e del biennio precedente.

La Bertram nella prima parte del 2022-2023 aveva vinto le cinque partite di quest’anno nelle prime cinque giornate; poi era arrivata una leggera flessione, sotto forma di tre successi e quattro sconfitte nelle altre sette, ma il record era comunque superiore, e non di poco, a quello attuale, cosa che peraltro aveva permesso a Tortona di chiudere il girone di andata con 10 vittorie e 5 sconfitte, battendo anche la Virtus Bologna prima di cadere al Mediolanum Forum contro Milano. Naturalmente i paragoni con il passato, per quanto recente, possono sempre lasciare il tempo che trovano; tuttavia è evidente come la Bertram sta soffrendo parecchio, e questa partita contro Treviso può essere molto importante per rilanciarsi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Treviso sarà disponibile su Eurosport 2, fornendo così un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder Sky. Va però ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MOMENTI OPPOSTI!

Tortona Treviso è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, alle ore 16:30 di sabato 23 dicembre: con questa partita si apre la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, siamo ormai in prossimità del Natale e sotto l’albero la NutriBullet potrebbe trovare la quarta vittoria consecutiva, che migliorerebbe ancor più un periodo incredibile nel quale la squadra veneta si è nettamente rilanciata dopo lo 0-9 con cui ha iniziato la stagione. Treviso è molto più in palla: la vittoria ottenuta contro Trento lo dimostra, e ora Frank Vitucci può forse iniziare a divertirsi.

Tortona torna a giocare in casa, ma in questo momento è poco brillante: la Bertram ha perso anche a Cremona ed è rimasta con un record negativo fatto di cinque vittorie e sette sconfitte, sono tempi davvero duri per i piemontesi che con un altro ko metterebbero a serio rischio la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, che è già difficile così e qualcuno dava per scontata. Noi aspettiamo che la diretta di Tortona Treviso prenda il via, nel mentre facciamo qualche altra rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA TORTONA TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

Fino a poche settimane fa avremmo presentato la diretta di Tortona Treviso parlando di una partita con la Bertram favorita, di obiettivi diversi e di una NutriBullet che non potesse che guardare a una situazione del tutto complessa. Nel basket però le cose possono cambiare anche piuttosto rapidamente, ed è quello che è successo: mentre Treviso ha iniziato a inanellare vittorie, arrivando appunto a tre consecutive, Tortona si è improvvisamente bloccata o forse, dovremmo dire, è tornata in quella spirale di dubbi e scarso rendimento che l’aveva già interessata a inizio stagione.

Chiaramente la Bertram ha nel suo roster la qualità giusta per tornare nelle prime otto e viaggiare ancora verso la Coppa Italia, ma deve riprendere subito la marcia: Treviso per esempio alla Final Eight non arriverà, ma vincendo oggi pomeriggio si porterebbe ad una sola vittoria da Tortona in uno scenario come detto poco pronosticabile, anche all’inizio del campionato. Vitucci però si è rilanciato, e ha l’esperienza giusta per provare a correre in maniera incredibile verso i playoff; intanto punta il poker, un successo al PalaEnergica sarebbe sicuramente di grande prestigio.











