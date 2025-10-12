Diretta Tortona Treviso streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA TORTONA TREVISO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due per la diretta Tortona Treviso: la NutriBullet ha avuto tra le sue fila un grande veterano come David Logan, oggi invece si è affidata a Joe Ragland che è arrivato in Veneto dopo aver vinto la Eurocup con l’Hapoel Tel Aviv, e a 36 anni (li compirà tra un mese) ha ancora voglia di mettersi in discussione. Ragland in Italia lo conosciamo bene: la sua prima, ottima esperienza è stata con Cantù ormai 12 anni fa, in seguito ha vestito le canotte di Milano e Avellino prima di tornare brevemente in Brianza, ed è con la Scandone che si è fatto apprezzare come ottimo playmaker con punti nelle mani.

Video Varese Milano (61-94)/ Sintesi e highlights: il derby va all'Olimpia! (Lega A basket, 11 ottobre 2025)

All’esordio con Treviso ha firmato 21 punti tirando 9/17, con 4 assist e 4 recuperi; può formare un ottimo asse con Kruize Pinkins, già conosciuto a Scafati, che ha invece infilato 17 punti e 8 rimbalzi, in più le capacità balistiche di Osvaldas Olisevicius ci dicono che la NutriBullet può avere per le mani un trio offensivo di tutto rispetto, e altri armi nel suo arsenale. Per questo siamo fiduciosi che la stagione veneta possa dare una svolta all’ultimo periodo, ma per adesso concentriamoci sulla partita di oggi e mettiamoci comodi, la palla a due sulla diretta Tortona Treviso si alza! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Napoli Trieste (risultato finale 79-84): Mitrou-Long 21 punti (basket, oggi 11 ottobre 2025)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TORTONA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Tortona Treviso non ha una messa in onda sui canali della nostra tv, pertanto il solo modo per seguirla è la diretta streaming video grazie al portale LBA Tv.

TORTONA TREVISO: BERTRAM SCINTILLANTE!

La diretta Tortona Treviso rappresenta l’ultima partita nel calendario di questa domenica 12 ottobre, naturalmente valida anche questa per la seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026: la palla a due è alle ore 18:00, siamo nel nuovissimo Palazzetto dello Sport della città piemontese.

Tortona lo ha inaugurato con un’amichevole contro la Virtus Bologna, alla prima di campionato ha dovuto giocare contro un’altra corazzata come Milano e ha fatto il colpo grosso, sbancando l’Unipol Forum e mostrando a tutti di poter ancora crescere e ripartire dopo una stagione meno felice di quelle che l’avevano preceduta.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato finale 61-94): Brooks ne fa 20! (basket A, oggi 11 ottobre 2025)

Una Bertram dunque ottima, ma una Treviso che ha mostrato uno dei suoi lati migliori: all’esordio ha sì perso contro Brescia, ma ha portato la Germani all’overtime e andata a un centimetro dal vincere una partita complicatissima, dunque Alessandro Rossi dovrà necessariamente ripartire da qui.

La diretta Tortona Treviso, ormai quasi una classica visto che si gioca per il quinto anno consecutivo ma ha anche precedenti in Serie A2, ci dirà tra poco se arriverà la seconda vittoria per Derthona Basket o invece il primo squillo per la NutriBullet.

DIRETTA TORTONA TREVISO: CORSA AI PLAYOFF

Abbiamo davvero tanta voglia di seguire questa diretta Tortona Treviso, che rappresenta una partita interessante: da una parte abbiamo una Bertram che aveva lasciato qualche punto di domanda rispetto all’ultima stagione ma, almeno per quanto riguarda l’esordio di settimana scorsa, li ha cancellati tutti vincendo una delle partite più difficili di tutte, dall’altra una NutriBullet che dopo anni difficili in cui ha semplicemente lottato per salvarsi è ripartita con entusiasmo, con un allenatore nuovo e “suggestivo” e ha subito fatto vedere di potersela giocare anche con le grandi del nostro campionato.

Ripetiamo naturalmente che una sola partita non può essere presa come giudizio universale, ma abbiamo questi dati in mano e su questi ci dobbiamo basare, per ora ci dicono che siamo al cospetto di due squadre che possono lottare per un posto nei playoff e dunque anche Treviso potrebbe finalmente tornare ad assaggiare quelle atmosfere che mancano dalla stagione precedente all’avvento di Tortona in Serie A1, il che ci dice che è passato davvero troppo tempo per una piazza così gloriosa ma che forse adesso l’attesa potrebbe essere finita, settimana dopo settimana scopriremo se sarà davvero così.