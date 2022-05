Diretta Tortona Trieste/ Streaming video tv: l’obiettivo è la post season (basket A1)

DIRETTA TORTONA TRIESTE: ALLIANZ TRA SUCCESSO E DELUSIONE

Tortona Trieste, che è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 20:45 di domenica 1 maggio ed è valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Bertram ormai è ai playoff: avendo due partite di vantaggio sulla nona in classifica, nonostante la sconfitta contro la Virtus Bologna, potrebbe essere aritmeticamente qualificata alla post season anche perdendo, visto il gioco del calendario e il fatto che tra settima e nona piazza ci siano ben tre squadre che hanno 26 punti, contro i 30 della squadra di Marco Ramondino.

Una di queste squadre è proprio Trieste, che domenica scorsa ha mancato una bella occasione per chiudere i conti facendosi battere da Brindisi, una avversaria in crisi; in questo momento l’Allianz è ottava per il gioco delle sfide dirette, ma può chiaramente scivolare fuori dalla zona playoff e sarebbe un peccato, soprattutto dopo aver giocato la Coppa Italia a febbraio. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Tortona Trieste, ma innanzitutto proviamo a fare qualche rapida valutazione su quelli che possono essere i temi portanti nella partita del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trieste non è una di quelle che saranno trasmesse sulla nostra televisione, non essendo tra le selezionate per la 29^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno Discovery Plus è diventato il broadcaster della Lega, e dunque abbonandosi a questa piattaforma si potranno seguire tutte le partite della Serie A1 di basket con visione in diretta streaming video. Dobbiamo poi riferire che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Tortona Trieste porta in dote una partita tra due squadre che certamente si possono considerare outsider nel campionato di Serie A1, ma sono delle belle outsider: della Bertram abbiamo parlato in toni entusiastici più di una volta, del resto il primo massimo torneo di sempre è sfociato in questo momento in una storica finale di Coppa Italia, due vittorie contro la Virtus Bologna e un Marco Ramondino giustamente candidato al premio di allenatore dell’anno, avendo portato una neopromossa assoluta ad un passo dai playoff potendo rivaleggiare con le big. Sicuramente Tortona sarà una squadra che metterà pressione e timore a chiunque la incrocerà al primo turno (al momento sarebbe Venezia, ma la situazione è in evoluzione), ma occhio anche a Trieste.

L’Allianz, già ai playoff l’anno scorso, ancora una volta ha saputo inserirsi nelle pieghe di una stagione incerta ed è tornata a disputare la Final Eight, nel corso del campionato è certamente calata ma adesso è ancora lì, a prendersi una posizione nella post season che in queste ultime due giornate dovrà difendere con le unghie e i denti dagli assalti di Pesaro (e Brindisi e Varese, che però sono dietro) perché se arrivasse per il secondo anno consecutivo la partecipazione ai playoff sarebbe un’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, di come questo progetto fin dal ritorno in Serie A1 è stato concreto e di qualità.











