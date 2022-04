Diretta Tortona Varese/ Streaming video tv: altro ribaltone dei lombardi! (basket A1)

DIRETTA TORTONA VARESE: PARTITA INTRIGANTE!

Tortona Varese è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, e si gioca alle ore 17:30 di sabato 16 aprile: per entrambe le squadre si tratta del secondo appuntamento in pochi giorni nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, arrivato alla sua 27^ giornata. La Bertram, matricola terribile, è vicina ai playoff e se li dovesse raggiungere coronerebbe un traguardo storico ma comunque in linea con le ambizioni della società che non sono mai state nascoste, anche se poi le partite si vincono sul campo e Tortona lo sta facendo in maniera abbastanza regolare, con tanto di finale di Coppa Italia raggiunta subito.

Diretta/ Varese Trieste (risultato finale 76-92): l'ex Banks fa volare l'Allianz!

La Openjobmetis rappresenta la piazza storica che, in declino da tempo, sta provando comunque a mantenere una sorta di posto al sole: partita malissimo nel corso dell’annata, con una rivoluzione più unica che rara ha svoltato la sua stagione e grazie a una bella serie di vittorie si è riportata a contatto con i playoff, ma clamorosamente dopo il ko interno contro Trieste ha esonerato Johan Roijakkers, il cui record era 8-5 (7-1 nelle prime otto gare allenate) e aveva cambiato passo. Sarà dunque una partita intrigante: scopriremo come andranno le cose nella diretta di Tortona Varese, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA/ Varese Treviso (risultato finale 80-89): i veneti si aggiudicano la vittoria

DIRETTA TORTONA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Varese sarà disponibile su Eurosport 2, dunque un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare (il canale è al numero 211 del decoder). Ad ogni modo da questa stagione tutte le gare del nostro massimo campionato di basket hanno un denominatore comune, vale a dire la piattaforma Discovery Plus che è diventata broadcaster della Lega: dunque, anche in questo caso avremo una visione in diretta streaming video per tutti gli abbonati al servizio. Ricordiamo poi che sul portale della Lega, ovvero su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Varese (risultato finale 72-75): successo maturato in extremis!

DIRETTA TORTONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Tortona Varese è una partita che non si era mai giocata nella storia, perché nell’ultima incursione prealpina in quella che era allora la LegaDue (stagione 2008-2009) la Bertram era lontana dalla crescita che l’ha attraversata negli ultimi anni, l’ha portata a vincere (dominare) una Coppa Italia di categoria e poi appunto al grande salto con la promozione. Oggi Tortona è una bellissima realtà, che ha saputo rivaleggiare con le big e le squadre più navigate, ha battuto due volte la Virtus Bologna e come detto è arrivata in maniera incredibile alla finale di Coppa Italia, dando battaglia a quella Milano con cui pochi mesi fa si poteva solo sognare di dividere il parquet.

Hanno grandi progetti anche a Varese, dove la promozione di Luis Scola lascia intendere che a partire dal prossimo anno le cose possano cambiare; intanto con il manager argentino è stata portata avanti per l’appunto quella rivoluzione che a metà anno ha sconfessato ogni singola decisione presa in estate. La squadra era in zona retrocessione e serviva una scossa: si poteva affondare del tutto come rinascere ed è arrivata la seconda opzione, ma per motivi non meglio precisati (si è parlato di comportamenti non in linea con il club) Roijakkers è stato incredibilmente esonerato: il suo posto lo prende Alberto Seravalli, ma ora in casa Varese le cose si fanno davvero complesse…











© RIPRODUZIONE RISERVATA