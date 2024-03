DIRETTA TORTONA VARESE/ Video streaming tv: le parole di Walter De Raffaele (basket, oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA TORTONA VARESE: PARLA DE RAFFAELE

Mentre si avvicina la diretta di Tortona Varese, possiamo fare un passo indietro a settimana scorsa, anche se per la Bertram Derthona significa rievocare la sconfitta al PalaMangano contro i padroni di casa di Scafati, un ko che in conferenza stampa coach Walter De Raffaele aveva commentato con queste parole: “Credo che in questa vittoria di Scafati loro abbiamo tanti meriti perché hanno messo subito la partita in binari di grande aggressività e agonismo che gli ha permesso di avere sostanzialmente molto spesso l’inerzia. Credo che da parte della mia squadra, la pecca più grande sia stata il non aver capito che tipo di impatto servisse su questa partita. Per giocare qui a Scafati serve un altro tipo di approccio, un altro tipo di presenza e intensità.

Video/ Scafati Tortona (94-91) sintesi e highlights: ventitre punti per Nunge! (Lega A, 17 marzo 2024)

Siamo stati bravi a ridurre il gap prima dell’intervallo e nel massimo sforzo nel terzo quarto quando abbiamo messo la testa avanti due canestri, uno sciocco subito da Nunge e uno di Rossato di grande talento, abbiamo girato nuovamente l’inerzia. Complimenti a loro”. De Raffaele è quindi sportivo, ma non aveva potuto fare a meno di evidenziare anche gli errori commessi dalla sua Tortona: “C’è un po’ di dispiacere per il fatto che giocando così a sprazzo, non avendo un apporto in termini di rimbalzi e di presenza fisica, siamo spessi costretti a giocare con quintetti atipici che nel lungo periodo non pagano. Bravi a rientrare ma serviva più lucidità, ad esempio nello spendere i falli. Scafati ha fatto la partita che mi aspettavo avrebbero fatto. Così come non voglio buttare via quello che abbiamo fatto per recuperare, ma adesso conta solo vincere. Le belle parole o i pregi li lasciamo stare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Scafati Tortona (risultato finale 94-91): la spunta la Givova in extremis! (oggi 17 marzo 2024)

TORTONA VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Varese non sarà garantita tramite una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà disponibile la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TORTONA VARESE: OPENJOBMETIS NEI GUAI!

Tortona Varese, diretta dagli arbitri Baldini, Galasso e Marziali, si giocherà naturalmente presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato con palla a due alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2024, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il nono turno del girone di ritorno. Uno sguardo alla classifica verso la diretta di Tortona Varese ci dice che i padroni di casa della Bertram Derthona Tortona hanno 22 punti in classifica e di conseguenza fanno parte del folto gruppo di squadre che inseguono la qualificazione per i playoff.

Diretta/ Reggio Emilia Varese (risultato finale 113-80): show emiliano, +33! (17 marzo 2024)

Il turno odierno potrebbe essere sulla carta favorevole, anche se non è lontana con i suoi 18 punti la Openjobmetis Varese, che però avrebbe bisogno di una bella rimonta per sognare in grande e deve ancora stare attentatore a quello che succede alle proprie spalle. Nella scorsa giornata Tortona aveva perso per 94-91 una partita molto divertente sul campo di Scafati, mentre per Varese era purtroppo arrivato un pesante ko per 113-80 a Reggio Emilia, sarà comunque comune la volontà di tornare alla vittoria. Adesso però pensiamo solamente a oggi: che cosa succederà nella diretta di Tortona Varese?

DIRETTA TORTONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Tortona Varese, possiamo adesso approfondire i temi relativi a questa partita. La Bertram Derthona Tortona non è sui livelli delle precedenti due stagioni, ma sta comunque lottando per un posto nei playoff, sebbene settimana scorsa sia arrivata una frenata a causa della sconfitta in volata a Scafati per 94-91. Non è bastata una prestazione certamente notevole in attacco, il colpaccio avrebbe messo la strada in discesa ma nulla è compromesso, anche se sarebbe fondamentale tornare a vincere già oggi per i piemontesi.

Situazione un po’ più complicata per la Openjobmetis Varese, che con quattro punti in meno in classifica sembra destinata a un finale di stagione anonimo, anche se tutto è ancora possibile sia nel bene sia nel male. Di certo servirà una svolta dopo la brutta batosta di settimana scorsa a Reggio Emilia, una partita nella quale non c’è stato nulla da salvare per i lombardi, soprattutto in difesa come dimostrano i 113 punti incassati. Servirebbe subito la svolta, ma ovviamente una delle due squadre perderà di nuovo: chi riuscirà a tornare a sorridere al termine della diretta di Tortona Varese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA