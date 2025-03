DIRETTA TORTONA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Tortona Varese è dietro l’angolo, resta giusto il tempo di ricordare che all’andata questa partita si era giocata alla seconda giornata e la Bertram aveva sbancato la Itelyum Arena per 105-95, la difesa della Openjobmetis faceva acqua da tutte le parti e quella era stata la penultima partita in biancorosso di Nico Mannion, che di lì a poco aveva chiesto la cessione accasandosi a Milano, e lasciando così anche lo status di capitano. C’erano stati invece 12 punti con 5/8 dal campo, e 4 rimbalzi, per Arturs Strautins tra le fila della Bertram: il lettone, che stava viaggiando a 10,9 punti e 4,9 rimbalzi, si è purtroppo lesionato il legamento crociato a Trieste e la sua stagione è terminata in anticipo.

Mancherà così la seconda partita contro la sua ex squadra, ricordando che aveva giocato a Varese nel 2020-2021 in una stagione iniziata con Attilio Caja e proseguita con Massimo Bulleri; Strautins aveva fatto bene, con statistiche di fatto identiche a quelle attuali (10,6 punti e 4,7 rimbalzi) ma la squadra non era andata oltre la salvezza. Tortona comunque ha deciso di non intervenire sul mercato, almeno per ora: con l’avvicinarsi dei playoff è plausibile che un nuovo innesto arrivi. Adesso lasciamo che a parlare sia il parquet e mettiamoci comodi, perché è davvero tutto pronto: la diretta Tortona Varese prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA TORTONA VARESE IN STREAMING VIDEO TV

L’unica modalità per seguire la diretta tv di Tortona Varese sarà quella di avere a disposizione un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantirà la diretta streaming video di questo match così come di tutte le partite di basket Serie A1.

TORTONA VARESE: OPENJOBMETIS IN GUAI SERI!

Apprestiamoci a vivere la diretta Tortona Varese, che si gioca alle ore 16:00 di domenica 9 marzo: pomeriggio in compagnia di un match valido per la 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, partita delicatissima per una Openjobmetis che, dopo qualche vittoria che sembrava aver scacciato la crisi (tra cui quella contro Milano) è sprofondata nuovamente nell’incubo con una serie negativa che ha avvicinato il baratro della retrocessione, domenica scorsa Varese ha lottato ma ha perso all’overtime contro Trapani, mancando un colpo che sarebbe stato di fondamentale importanza e rendendo ancor più delicata questa trasferta in terra piemontese.

Dal canto suo Tortona sta aumentando i giri del motore, e intanto ha ottenuto una vittoria bellissima: il colpo sul parquet di Trento dice di una squadra che anche in questa stagione è pronta per giocare i playoff, idealmente vendicando la mancata qualificazione alla Coppa Italia e confermandosi come mina vagante minacciosissima quando si inizierà a fare sul serio. C’è quindi una chiara favorita nella diretta Tortona Varese ed è la squadra di casa, vedremo se la Openjobmetis saprà mettere in campo l’orgoglio perduto perché ai lombardi i due punti servono davvero come il pane.

DIRETTA TORTONA VARESE: LA BERTRAM STA CARBURANDO

All’interno della diretta Tortona Varese ci sono tanti temi di interesse, uno di questi è sicuramente il fatto che domenica la società lombarda abbia alzato la voce contestando alcune scelte arbitrali nella sconfitta di Trapani. Al netto della bontà di queste valutazioni è chiaro che l’accaduto, comunque nel totale ambito della civiltà, sia un evidente retroscena di come Varese sta vivendo questo momento, vale a dire con il fiato della concorrenza e la più che concreta paura di tornare in Serie A2 dopo tre lustri, cosa che tra l’altro potrebbe portare a una brusca interruzione di un progetto che Luis Scola sta cercando di portare avanti tra mille difficoltà.

A Tortona invece, come già detto, hanno iniziato a carburare: come l’anno scorso Derthona Basket non era partita con il piede giusto ma, settimana dopo settimana, ha dimostrato di poter stare al tavolo con le grandi e adesso si gode il momento, manca ancora un po’ di tempo per arrivare ai playoff ma c’è la buona sensazione di poter anche tornare in semifinale per la terza volta in quattro stagioni, sicuramente nessuna delle potenziali rivali potrà dormire sonni tranquilli ora che tutto l’ambiente Bertram è abituato a certe atmosfere. Tra poco scopriremo come andranno le cose nella diretta Tortona Varese, sarà conferma del pronostico o risultato a sorpresa?