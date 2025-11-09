Diretta Tortona Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA TORTONA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Stiamo per scendere almeno virtualmente in campo grazie alla diretta Tortona Varese, partita che non ha una grande tradizione perché logicamente la storia del club piemontese non può nemmeno essere paragonata a quella della società lombarda, sebbene negli ultimi anni i risultati della Bertram siano stati indiscutibilmente migliori rispetto a quelli della Openjobmetis. Non a caso, nello scorso campionato Tortona espugnò il parquet di Varese con un pirotecnico 95-105 già nella seconda giornata di campionato, disputata il 6 ottobre 2024, poi i piemontesi vinsero anche al ritorno in casa, anche se in verità in quel caso con maggiore fatica.

Diretta/ Milano Treviso (risultato 46-29) streaming video tv: Olimpia dominante con Totè! (9 novembre 2025)

Infatti il 9 marzo scorso la Bertram Derthona Tortona vinse per 89-82 ai tempi supplementari la Openjobmetis Varese in quello che ovviamente fino a oggi pomeriggio è rimasto l’ultimo precedente della partita di basket. Adesso però è davvero giunto il momento di scrivere un nuovo capitolo, quindi noi adesso diamo spazio alla diretta Tortona Varese! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: è derby! (Serie A basket, oggi 9 novembre 2025)

TORTONA VARESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Tortona Varese in tv sarà un’esclusiva del canale tematico LBATV, di conseguenza sarà visibile solo tramite questa diretta streaming video.

TORTONA VARESE: SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

Si affronteranno due squadre con situazioni molto diverse nella Serie A di basket: la diretta Tortona Varese vede dunque teoricamente ben favoriti i padroni di casa piemontesi nella partita valida per la settima giornata di campionato oggi, domenica 9 novembre 2025, con palla a due che sarà in programma alle ore 18.00 presso la Nova Arena della città piemontese.

Diretta/ Brescia Trieste (risultato 53-44) video streaming tv: Germani avanti, 14 di Rivers (9 novembre 2025)

La Bertram Derthona Tortona non ha giocato nel turno infrasettimanale e dovrà infatti recuperare mercoledì la partita contro Trieste, resta comunque in una ottima posizione di classifica dal momento che i piemontesi hanno vinto quattro delle prime cinque partite giocate in campionato e quindi possono puntare in alto.

Discorso dolorosamente diverso per la Openjobmetis Varese, che in verità martedì ha lottato in maniera splendida contro la Virtus Bologna, una prestazione di valore contro una corazzata che però non è bastata ad evitare ai lombardi la quinta sconfitta consecutiva, con una classifica che di conseguenza si fa sempre più critica per Varese.

Ecco allora che la logica farebbe pensare a un favore netto per i piemontesi, che oltretutto giungeranno un po’ più freschi alla partita odierna. Tortona deve onorare questa indicazione, Varese giocare come martedì per provare a scrivere un finale differente, chissà se la diretta Tortona Varese riuscirà a sorprenderci oggi…

DIRETTA TORTONA VARESE: CHI VOLA E CHI SOFFRE

Abbiamo dunque già capito che ci sono situazioni radicalmente diverse verso la diretta Tortona Varese. I piemontesi, nelle ultime due partite giocate, hanno battuto prima Trapani in una emozionante partita con entrambe le squadre in tripla cifra e poi anche Napoli in un match nel quale invece è stata più efficace la difesa. Con il rinvio del match contro Trieste il calendario curiosamente proporrà alla Bertram la terza uscita casalinga consecutiva e allora bisognerà sfruttare questo “assist” della programmazione per cercare di salire ancora più in alto.

Varese arriva come detto da una buona partita contro la Virtus Bologna, questo può essere considerato un segnale positivo ma è evidente che alla quinta sconfitta consecutiva serpeggi preoccupazione in una delle piazze storiche per la nostra pallacanestro, che in questo campionato ha vinto solamente alla prima giornata. In particolare la Openjobmetis subisce in media più di 90 punti per partita, i lombardi hanno bisogno di registrare la fase difensiva e chissà se segnali positivi in tal senso potranno arrivare già dalla diretta Tortona Varese…