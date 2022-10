Diretta Tortona Venezia/ Streaming video tv: Bertram a punteggio pieno! (basket A1)

DIRETTA TORTONA VENEZIA: LA BERTRAM VUOLE ALLUNGARE!

Tortona Venezia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gabriele Bettini e Andrea Valzani: alle ore 17:30 di domenica 30 ottobre il PalaEnergica di Casale Monferrato ospita la partita valida per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una sfida interessantissima, che tra l’altro è la riproposizione del primo turno playoff della passata stagione: la Bertram ha dominato a Trieste vincendo con 28 punti di margine, e così ha proseguito la sua straordinaria striscia che la pone oggi al primo posto in classifica, a punteggio pieno e riuscendo a tenere il passo della Virtus Bologna nelle prime quattro giornate del torneo.

La Reyer è caduta una sola volta, ma sta facendo molto bene: domenica ha vinto contro Milano e ovviamente già questo dato basterebbe, ovviamente non si può giudicare da una sola partita ma appunto la graduatoria di Venezia è buona, e adesso sta arrivando anche qualche risposta in Eurocup. Noi non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Tortona Venezia, che potrebbe realmente essere una sfida scintillante; aspettando che al PalaEnergica si alzi la palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali in questo caldo pomeriggio.

DIRETTA TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Venezia sarà trasmessa da DMAX: è questa la partita in chiaro nel turno di basket Serie A1, dunque appuntamento sul digitale terrestre al canale 52. Come sempre poi, parlando di questo campionato, c’è l’alternativa che da questa stagione è rappresentata da Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

È davvero attesa la diretta di Tortona Venezia, una partita che – lo abbiamo ricordato – va a riprendere quel primo turno di playoff in cui la Bertram aveva eliminato la Reyer, con grande autorità e lasciando intendere di essere realmente quella straordinaria rivelazione che si era imposta all’attenzione generale nel corso della stagione. Se possibile poi Tortona ha fatto ancora meglio, perché iniziar con quattro vittorie su quattro non è da tutti; che la proprietà di Derthona Basket avesse tante possibilità e ambizioni lo sapevamo, che ora possa realmente andare a sfidare gli squadroni in maniera concreta è tutto da dimostrare ma certamente il cammino è quello giusto.

Venezia, arrivata alla settima stagione con Walter De Raffaele in panchina, ha sostanzialmente iniziato con le premesse di Tortona e nel corso di questi anni ha saputo davvero salire sul tetto d'Italia; da questo punto di vista rappresenta certamente un esempio da provare a seguire, per il momento la Reyer vuole realmente testare le sue possibilità e ovviamente sa bene che il doppio impegno sarà da portare avanti sul serio, perché la possibilità di vincere la Eurocup significa andare a giocare l'Eurolega e l'occasione è davvero troppo ghiotta per lasciarla lungo la strada…











