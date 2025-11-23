Diretta Tortona Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA TORTONA VENEZIA (RISULTATO FINALE 90-98): LA REYER LA CHIUDE!

L’ultimo quarto si apre con Nikolic che firma il +12 per Venezia, ma Tortona prova subito a reagire con Biligha, Baldasso e Tessitori, riportandosi sul -7. Dopo il timeout di Spahija, i bianconeri restano aggressivi, ma la Reyer tiene il controllo grazie ai punti di Nikolic e alla tripla di Wheatle, che vale il nuovo +8. La squadra di Fioretti però fatica a rientrare: un break di 4-0 firmato da Bowman e Wiltjer spinge Venezia sul +12 e, poco dopo, un’altra tripla di Bowman dopo una palla persa di Vital sembra indirizzare definitivamente la partita. Tortona tenta l’ultimo assalto con i liberi di Hubb, la tripla di Baldasso e i canestri di Gorham, ma Venezia riesce sempre a rispondere, mantenendo un margine rassicurante. Nel finale concitato, nonostante un paio di distrazioni difensive della Reyer e un’ultima fiammata di Wheatle e Vital, i lagunari chiudono i conti dalla lunetta con Horton. L’ultimo canestro di Hubb fissa il risultato definitivo: 90-98. (agg. di Fabio Belli)

VANTAGGIO A DOPPIA CIFRA DEGLI OSPITI

L’inizio del secondo tempo è vibrante: Strautins firma subito quattro punti tra fadeaway e contropiede, riportando Tortona a contatto. La Reyer reagisce con Wiltjer e Horton, mentre Vital spreca un paio di opportunità per impattare. A spezzare l’equilibrio è Bowman, che con cinque punti consecutivi — inclusa una tripla — dà nuovo slancio a Venezia. La gara resta ad alto ritmo, con botta e risposta continui: Gorham prova a tenere viva Tortona, ma Bowman continua a essere un fattore. Hubb segna dall’arco, però Horton e Wiltjer riallargano la forbice, costringendo Fioretti al timeout sul -9. Cole segna in transizione, Strautins accorcia, e nel finale Olejniczak e poi Nikolic — dalla lunga distanza al secondo tentativo — ristabiliscono il +10. L’ultima azione del periodo vede Valentine recuperare un pallone prezioso, ma Wheatle forza un tiro che non tocca il ferro. Il terzo quarto si chiude sul 64-74. (agg. di Fabio Belli)

DERTHONA A -5

Il secondo quarto procede a strappi, con entrambe le squadre che alternano sorpassi e contro-sorpassi. Tessitori e Strautins aprono il periodo, mentre Pecchia prova a dare ritmo ai suoi. Venezia reagisce con Parks, che ribalta il punteggio in contropiede, ma la partita resta equilibrata fino a metà frazione, quando Wiltjer sale in cattedra con una tripla e un canestro da rimbalzo che valgono il +5. Nel finale, una serie di iniziative di Cole — tra punti dalla lunetta e una tripla — allarga il margine per gli ospiti, anche se Baldasso risponde con due bombe che riducono lo svantaggio. Horton segna dall’arco dopo due rimbalzi offensivi, mantenendo l’inerzia a favore della sua squadra. Gli ultimi punti di Wiltjer, Olejniczak, Cole e Hubb fissano il punteggio sul 47-52 all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

PRIMO QUARTO IN EQUILIBRIO

La partita parte subito a ritmi alti, con entrambe le squadre che trovano il canestro con continuità tra triple e conclusioni dalla media. Dopo una fase di sorpassi e controsorpassi, Vital e Wiltjer si mettono particolarmente in evidenza, mentre Pecchia firma il +3 nel finale di periodo. Prima della sirena, però, è Tessitori a completare un gioco da tre punti che riporta tutto in equilibrio: il primo quarto si chiude sul 22-22. (agg. di Fabio Belli)

PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due per la diretta Tortona Venezia, vogliamo parlarvi ora di un fatto curioso che ha coinvolto la Reyer in occasione della scorsa partita sul campo di Reggio Emilia, cioè il cosiddetto caso maglie, che il Giudice Federale non ha sanzionato chiudendo di fatto la vicenda. Per la Reyer Venezia ne ha parlato in settimana anche il presidente Federico Casarin per ricostruire nei limiti del possibile la vicenda: “Ci siamo accorti che mancavano quando siamo arrivati al PalaBigi, voglio sottolineare che non c’è assolutamente alcuna responsabilità da parte di Reggio Emilia.

Le due maglie potevano anche essere rimaste al Taliercio, ma non ci sono: abbiamo tre persone che controllano il materiale di gioco prima di ogni trasferta”. La conclusione è una sola: “Ci sono state sottratte, ma non siamo in grado di sapere da chi o dove”. Di conseguenza “prima della partita abbiamo informato la terna arbitrale, guidata da Lanzarini, e di come avevamo risolto il problema con i due giocatori”. Chiuso definitivamente il caso, pensiamo adesso solamente alla diretta Tortona Venezia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORTONA VENEZIA: DUE OTTIME PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO

Appuntamento alle ore 18.00 alla Nova Arena, la diretta Tortona Venezia sarà infatti uno degli appuntamenti più stuzzicanti di oggi, domenica 23 novembre 2025, nella nona giornata del campionato di Serie A di basket, che poi si fermerà per la Nazionale. Siamo ai vertici e in palio c’è il terzo posto a quasi un terzo del cammino.

Infatti finora piemontesi e veneti sono accomunati dallo stesso rendimento, sei vittorie e due sconfitte a testa nelle precedenti otto giornate di Serie A, il che significa salda zona playoff con qualche obiettivo anche giustamente più ambizioso per due società di punta del nostro basket in tempi recenti.

La Bertram Derthona Tortona arriva dalla vittoria sul campo di Udine, fondamentale per tornare subito a macinare punti dopo la precedente sconfitta a Trieste. Oggi per i piemontesi sarà il terzo incrocio consecutivo contro una squadra del Nord-Est, il mirino è più in alto perché in questo caso parliamo di un vero e proprio scontro diretto.

Periodo ancora più felice per la Umana Reyer Venezia, che con il colpo a Reggio Emilia di settimana scorsa ha firmato la quarta vittoria consecutiva in campionato, un ottimo cambio di passo dopo che l’inizio era stato abbastanza complicato per i lagunari. Una delle due però stasera dovrà per forza di cose rallentare: chi riuscirà a staccare la rivale vincendo nella diretta Tortona Venezia?

DIRETTA TORTONA VENEZIA: PER STACCARE UNA PERICOLOSA RIVALE

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato è il dato che accomuna le due protagoniste della diretta Tortona Venezia. Come accennato, per la Bertram lo scivolone era stato a Trieste nel recupero del turno infrasettimanale, poi c’è stato un altro viaggio in Friuli Venezia Giulia con il successo a Udine in una partita che ha esaltato i due attacchi (90-94) e adesso finalmente si torna a giocare nella nuova casa di Tortona, che sta facendo la differenza perché la Bertram è ancora imbattuta fra le mura amiche.

Le similitudini sono evidenti: anche la Reyer è 6-2, anche i lagunari hanno quattro vittorie su quattro in casa e sono invece 2-2 in trasferta, essere lontano dal Taliercio potrebbe quindi essere una difficoltà ma fino a un certo punto, perché Venezia ha una striscia aperta di quattro successi dei quali due sono arrivati in trasferta, proprio il rendimento esterno ha fatto la differenza dopo il difficile inizio. Questo sono i numeri, ma adesso noi aspettiamo di goderci un bello spettacolo nella diretta Tortona Venezia…