Diretta Tortona Venezia/ Streaming video tv: Reyer per la fuga, gara-2 basket

DIRETTA TORTONA VENEZIA: GLI OSPITI PUNTANO AL 2-0!

Tortona Venezia, diretta dagli arbitri Paternicò, Baldini e Perciavalle, si gioca come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato con palla a due che sarà in programma alle ore 20.00 di questa sera, martedì 17 maggio 2022. La diretta di Tortona Venezia sarà già uno snodo fondamentale per la serie tra la quarta e la quinta in classifica della stagione regolare, sulla carta la più equilibrata ma già movimentata dal colpo di Venezia domenica sera in gara-1, con successo per 66-77 sempre in casa di Tortona.

DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato finale 66-77): Reyer, allungo decisivo

Bisogna comunque ripetere i complimenti già fatti più volte alla neopromossa rivelazione Bertram Derthona Basket Tortona, che sulla carta doveva essere una delle principali indiziate per la retrocessione ed invece ha stupito tutti con la finale di Coppa Italia ma ancora più con lo straordinario rendimento lungo tutta la stagione, che ha portato il quarto posto in stagione regolare con un bilancio di 17-13, identico proprio a quello della Umana Reyer Venezia, scavalcata però grazie all’esito degli scontri diretti. Venezia però poteva mettere sul piatto il fatto di essere ben più abituata a vivere sfide di questo genere e in gara-1 ci è riuscita: un nuovo successo veneto sarebbe l’ipoteca sulla qualificazione con la serie che poi si sposterà al Taliercio, che cosa succederà stasera in Tortona Venezia?

DIRETTA/ Venezia Milano (risultato finale 69-74): Olimpia vince in rimonta

DIRETTA TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Venezia non sarà garantita questa sera, ci sarà tuttavia naturalmente la possibilità della diretta streaming video sulla piattaforma Discovery Plus, su abbonamento. Da ricordare che sul portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Tortona Venezia, bisogna approfondire quanto successo in gara-1. Partita che gli uomini di coach De Raffaele hanno vinto soprattutto con la difesa, brava a lasciare solamente 66 punti agli avversari: c’è stato a lungo equilibrio, poi nel terzo quarto l’Umana Reyer ha piazzato un parziale di 0-8 proprio nell’ultimo minuto, con Stefano Tonut mattatore delle azioni che di fatto hanno indirizzato l’intera partita verso Venezia, mentre Tortona ha bisogno di qualcosa in più dai suoi giocatori di riferimento, Daum e Macura, la rivelazione del campionato a livello individuale come lo è stata tutta la squadra di Ramondino.

Diretta/ Pesaro Venezia (risultato finale 75-85): la Reyer la chiude

Tortona adesso deve evitare il rischio di sentirsi appagata (anche solamente a livello inconscio) per i risultati straordinari già ottenuti fra campionato e Coppa Italia, perché Hale capacità per continuare a stupirci ed emozionarci. Venezia ha avuto una stagione più complicata, ma infine tutto sommato ha ottenuto un piazzamento di buon livello e non avere il fattore campo per ora non sembra un problema. Naturalmente Venezia può vantare rispetto a Tortona la grande esperienza nei playoff: la Reyer punta all’ennesima semifinale consecutiva e l’inizio fa ben sperare coach De Raffaele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA