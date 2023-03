DIRETA TORTONA VERONA/ Video streaming tv: l’interessante precedente in Serie A2

DIRETTA TORTONA VERONA: IL PRECEDENTE

La diretta di Tortona Verona ha ovviamente il precedente del match di andata, ma noi vogliamo parlare della volta in cui le due squadre si sono affrontate in Serie A2: era la stagione 2020-2021, quella che aveva poi consegnato una storica promozione alla Bertram. Tortona aveva chiuso il girone Verde al secondo posto – alle spalle di Torino – con 17 vittorie e 9 sconfitte; due successi in meno e quarta piazza per Verona, che era allenata da Andrea Diana reduce dal grande ciclo di Brescia, portata in Serie A1 e poi alla finale di Coppa Italia e la semifinale playoff. Tortona aveva vinto la sfida diretta in casa (87-80), poi aveva perso in Veneto (62-68), nella prima fase dei playoff le due squadre erano in gironi diverse e non si erano più incrociate.

Poi però si erano idealmente ritrovate nella griglia del tabellone argento, anche se solo virtualmente e come possibilità. Peccato che Verona, dopo un roboante 3-0 sull’Urania Milano, fosse stata eliminata in semifinale da Torino 0-3); Tortona invece era passata in cinque complicatissime partite su Ravenna e in 4 sull’Eurobasket Roma, poi come noto nel derby della serie finale contro Torino aveva avuto la meglio regalandosi la prima Serie A1 nella sua storia. L’anno scorso è stato il turno della Scaligera: adesso le due squadre giocano a Casale Monferrato per la prima volta nel massimo campionato di basket… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Verona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti non è una delle partite che sono state selezionate per la 21^ giornata del campionato di Serie A1. Sappiamo però che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

TORTONA VERONA: PARTITA INTRIGANTE!

Tortona Verona, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Silvia Marziali, va in scena alle ore 18:00 di domenica 12 marzo: al PalaEnergica di Casale Monferrato si gioca per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida tra una squadra alla seconda stagione assoluta nel massimo torneo, ma che ha già dimostrato di poter diventare grande, e una ex corazzata che dopo 20 anni nelle serie minori è tornata al posto che le competeva, ma che adesso sta soffrendo nel tentativo di salvarsi anche se ha colto una vittoria fondamentale contro Reggio Emilia.

Tortona invece è reduce da una sconfitta, quella della Segafredo Arena contro la Virtus Bologna: un ko in volata in una delle partite più belle della stagione, che ha allontanato la Bertram dalle prime due posizioni della classifica ma comunque la tiene ancora in alto, visto che la distanza dal gruppone delle quarte è buona. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Tortona Verona; possiamo approfondire il discorso su questa partita molto interessante mentre aspettiamo che al PalaEnergica arrivi il momento della palla a due.

DIRETTA TORTONA VERONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Verona, almeno sulla carta, dovrebbe essere scritta: la Bertram è terza in classifica mentre la Tezenis sta lottando per non retrocedere, grazie al colpo di domenica scorsa ha messo due partite di distanza tra sé e Reggio Emilia ma resta pericolosamente vicina alla zona calda della graduatoria, incapace al momento di trovare continuità ma, va detto, anche rispettando un copione che tutto sommato ci si poteva aspettare, soprattutto dopo che Wayne Selden ha dato l’addio alla squadra al termine della seconda partita.

Tortona è una realtà ormai consolidata, in pochissimo tempo: quest’anno sta facendo ancora meglio della passata stagione e la vittoria al fotofinish contro la Virtus Bologna di un irreale Marco Belinelli ne è un’ulteriore dimostrazione, perché il gruppo guidato da Marco Ramondino gioca ormai come se fosse una delle principali favorite allo scudetto. Cosa che chiaramente si può dire sia, se non fosse per la presenza della Segafredo e di Milano che hanno un livello ancora superiore; intanto vedremo se la Bertram tornerà alla vittoria così da blindare ulteriormente il suo terzo posto.











